Мейси Грей ще пее за публиката в София

Американската мултиплатинена изпълнителка, авторка на песни, продуцентка и актриса Мейси Грей ще зарадва българските си фенове по време на предстоящото си европейско турне The Reset Tour, съобщава bTV.

Концертът ще се състои на 26 октомври в София, а мястото е зала 1 на НДК. Тя ще пристигне у нас със своята тур банда The California Jet Club, с която ще представят новия студиен албум на Мейси Грей, озаглавен The Reset.

Албумът представя Мейси Грей в най-добрата ѝ лирическа и вокална светлина. Песните се отличават с голямо разнообразие – от чувствената интимност в пилотния сингъл Thinking of You, през епичната оркестрална балада You Got Away, до натрапчивото жизнерадостно Every Night (с гост – рапърът Maino).

След 10-те предишни студийни албуми, пет от които с номинации за "Грами", The Reset се отличава с това, че в създаването му се включват музикантите, с които Мейси Грей пътува по турнета. Групата, която е своеобразна расова/културна смесица, обединена от звученето на музиката, получава собствено име – The California Jet Club.

Всеки един от тях дава своя принос към продукцията като мултиинструменталист, съавтор и бек вокал. Триото обгръща със звученето си по неповторим начин блестящите вокални изпълнения на Mейси Грей.

На концерта в София през есента Мейси Грей и The California Jet Club ще зарадват българската публика както с песни от албума The Reset, така и с най-известните и емблематични хитове на певицата.

Билетите за концерта в София влиза в продажба от 20 май, петък. Ценовите категории са от 60 до 120 лева в зависимост от местоположението в зала 1 на НДК