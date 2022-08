Актьорът Антон Порязов пред ФАКТИ: „Седмото изкуство“ е неописуема магия, способна да промени съдбата на човека

Антон Порязов е български актьор с различни на цвят очи по рождение, кафяво и зелено, което допринася да неговия уникален и неповторим чар. Роден е на 5 април 1987 г. в град София, зодия Овен. Владее свободно български, английски и руски език.

Завършва през 2020 г. с бакалавърска степен по актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) в последния майсторски клас на професор Стефан Данаилов. Преди това е учил в едногодишната школа в НАТФИЗ с художествен ръководител Професор Надежда Сейкова, както и филмово актьорство в New Actors Film Generation. Учил е и в актьорското студио (AMAW) на Антоний Майндл . Порязов се е снимал и в известни холивудски продукции с едни от най-големите звезди в киното – като Мила Йовович, Джерард Бътлър, Силвестър Сталоун и Келън Лъц и много други. Един от първите филми на Антон е "300 Rise of an empire" и "London has fallen", където той получи поздравленията на Джерард Бътлър за упоритата си работа в продукцията. Антон изигра инспектор Стоев в най-успешния български сериал "Под прикритие", който се продаде в над 140 страни по света. През 2017 г. Антон играе ролята на Росен в българския сериал "Ние, нашите и вашите" и във филма "Колата" с Грант Боулър. В късометражния филм "Поробени", копродукция между Англия и Nu Boyana Film Studios, Антон се отдалечи от зоната си на комфорт, като за първи път изигра антагонист. Антон се занимава и с дублаж. Последната му работа е в добре познатото телевизионно предаване "Маскираният певец" и в новия международен телевизионен сериал "TORQUE", където той е инспектор Банев, с участието на номинирания за "Оскар" Джон Савидж. Във втория сезон на "Абсентия" Антон може да бъде видян като д-р Брайън Тейлър партнирайки си с Нийл Джаксън. Снима се и във филма на Ники Илиев -"Завръщане 2", изигра главна роля (Max Donovan) във филма" COVID-20", и участва в международна продукция снимана в България.

В свободното си време Антон Порязов се занимава със спорт. Ученето му по каскади в Националната спортна академия го подготвя задълбочено за каскадите във филма на Валери Милев "Червен код" . Той е обучен в изкуството на шотокан карате "DO" и има добри умения с огнестрелни оръжия. Играл е футбол 5 години в отбора на ЦСКА , сребърен медалист е по тенис на маса. Майка му Антоанела Порязова е била най-голямата му мотивация, защото тя е запалила актьорската искра в него и го е подкрепяла винаги!

- Антон Порязов – млад, обещаващ актьор, но вече име в българската кино индустрия. Кога разбрахте, че това е Вашата професия, Вашият житейски път?

- Още в училище класната ни водеше на театър всеки петък и събота, и на сцената когато виждах актьорите си казах, че искам да бъда като тези хора, които дават надежда, послания и обич на хората в салона. Тогава се запалих по театъра, а по киното се запалих когато гледах „Джурасик парк“, „Гладиатор“ и „Матрицата“. Това бяха първите три филма които гледах в кино салон Изток на времето и даже си поплаках на Гладиатора няколко пъти. Тогава разбрах, че има някаква магия нещо неописуемо в това „седмо изкуство“, защото може да промени съдбата на човека, може да промени неговото виждане и да го изпълни с любов.

- Как отреагираха близките Ви на Вашето желание да станете актьор? Бяха ли против? Коя беше първата роля?

- Когато трябваше да взема решението да се откажа от работата си като мениджър за цяла западна България на хотели, ресторанти и кафенета в една от най-големите фирми в България, тогава моята мила майка, светла ѝ памет, ме подкрепи и ми каза, "давай сине ще се справим", и благодарение на нея се впуснах смело в това да преследвам детската си мечта.

Първата ми роля беше на "гребец" във филма "300 Rise of an empire" / 300 възходът на една империя / на Warner Brothers.

- Не се ли притеснявахте от спънки по пътя? Казват, че за един мъж е много по-трудно да пробие в актьорската професия? Това така ли е?

- Никога не трябва да се притесняваш от спънки, да, те ще са там винаги, но трябва да бъдеш концентриран в това как да се справиш. Винаги съм вярвал, че нещата се случват по възможно най-добрия начин към настоящето, така че всичко е така както трябва да бъде. Смятам, че е еднакво трудна професия и за двата пола, но когато работиш с любов, много труд и постоянство би трябвало нещата да се случат.

- Антон, от къде идва тази интересна фамилия – Порязов?

- Наистина нямам представа, не е като да не съм търсил, но информация не съм получил от никъде.

- За младите 35 години животът „порязвал“ ли ви е?

- О да, доста пъти, но по този начин човек се изгражда по-силен. Стига да съумее да има силна воля и борбен дух.

- Учил сте в Актьорското студио на Антонил Майндъл – най-доброто Холивудско студио за последните пет години в Америка. Какво ви даде тази школа?

- Най-важното което ми даде е нови и истински приятели. Някой от тях се превърнаха в едни от най-добрите ми приятели и спътници в живота. На второ място ми даде нови познания, умения, качества тъй като този анти метод на актьорска игра, както го нарича самият Антъни Майндъл, който ни преподаваше е наистина уникален и доста различен. Не съм ви бил в Америка, тя е все още моя мечта, самото актьорско студио на Антъни Майндъл дойде тук в киноцентър Бояна, където се проведоха курсовете и обучението. Беше изключително полезен опит.

- Съжалявате ли, че не тръгнахте по друг път? Доволен ли сте до тук от себе си?

- Не съжалявам, всеки си има път по който върви иска или не. От някои неща съм доволен, от други не съм, но като цяло може би на едни 50 - 60% да, доволен съм. Иначе по-скоро бих заменил думата доволен с благодарен. Благодарен съм на баба ми, на приятелите ми, на спорта и на изкуството, че ми помогнаха да се справя със скръбта - резултат на тежките загуби през които преминах през последните две години.

- Дотук зашеметяваща филмова и театрална кариера. Коя е все пак любимата роля, любим персонаж, любим филм с ваше участие?

- От театралните любима ми е ролята на „доктора“ от пиесата „Голямото влизане“, друга любима роля ми е тази на „папа Инокентий“ от представлението „Кръв и власт“ по Шекспир, когато играехме на камерна сцена дипломните представления в НАТФИЗ. Също ролята на „Луиджи“ от представлението „Няма да платим“ на Дарио Фо, което играхме в драматичен театър в Пловдив с режисьор професор Стефан Данаилов.

От филмовите - любима роля ми е тази на „инспектор Стоев“ от „Под прикритие“, „сервитьорът Росен“ от сериалът „Ние, нашите и вашите“, също така и ролята ми на „агент от НСО“ в шоу предаването „Маскираният певец“, а от любимите филми първият в който участвах „300 - възходът на една империя“ /"300 Rise of an empire",/ вторият „Непобедимите 3“ и третият който е „Код Лондон“ с Джерард Бътлър и Арън Екхарт.

- Какво е необходимо за един млад актьор или актриса да успеят в България или в чужбина?

- Необходимо е да вярват в способностите си, да се обкръжат с добри и позитивни съмишленици и ,разбира, се да се трудят и борят неуморно с всички сили и да бъдат постоянни и с добро сърце.

- Като се заговорихме за чужбина – къде има повече хляб за вас, актьорите у нас или навън?

- На по-големият пазар има по-голямо предлагане, съответно логично би било в чужбина да има повече работа за нас, но и у нас и в чужбина има достатъчно работа според мен, просто трябва да бъдем борбени, да вярваме в собствените си способности и да търсим.

- Доколкото ми е известно не отказвате озвучаване , дублаж. Унизителен ли е дублажът за един актьор или това е също част от професията? Просто злите езици твърдят, че когато актьорът е в „десетата дупка на кавала“ приема дублаж.....

- За пръв път чувам подобно нещо. В никакъв случай дублажът няма как да бъда унизителен. За мен той е прекрасен, забавен и приятен. В момента озвучавам смърфовете и конкретно Jokey/ Смешко и всеки път когато отида да дублирам се смея и се чувствам щастлив.

- Антон, коя бе последната Ви роля за момента? Бихте ли издали филмовата продукция? Имате ли вече други предложения, след последната Ви професионална изява?

- Последната ми роля беше във филмът „Young woman and the sea“ на Джери Брукхаймър и Disney с режисьорът Joachim Ronnin на „Карибски пирати“ и операторът на „The immigration game“ Oscar Faura. Имам други предложения да, но за момента не мога да кажа какви са те.

- Смятате ли да останете в България или ще търсите и световно признание, някъде там може би в Лондон или зад Океана?

- Засега съм тук в България, но от година и половина имам агент в Англия DNA мениджмънт, с който правим големи кастинги един от най-големите беше за най-новия филм на DC комикс - The Flash. Така че, не се знае ако спечеля някой кастинг през агента ми дали няма да пътувам за Лондон или Америка, Сърбия, или Мексико, или някъде другаде по света.

- Антон, а как са нещата на личния фронт, в личния сериал? Имате ли дама на сърцето?

- Винаги ще имам дама на сърцето, но към момента съм ерген. Даже наскоро излязоха няколко статии, че съм щял да бъда новият „Ерген“ във втори сезон на риалити предаването, хахахах:)

- Да, точно по повод на това риалити шоу сте пуснал в социалните мрежи любопитна анкета, в която задавате въпроса дали ще ви отива да бъдете „ Ергенът 2“ ? 62% от феновете ви са дали положителен отговор , най-аплодиращи са били дамите, разбира се. Вие ли сте следващия „Ерген“?

- Да, наистина излязоха доста публикации в които писаха, че съм щял да бъда новият „Ерген“ във втори сезон на риалити предаването. Ха-ха! (Смее се!), но за момента, аз лично нямам такава информация.

- Как мислите, семейството и бракът пречат ли на актьорската кариера? Бихте ли се решил на такава крачка точно сега, когато набирате скорост нагоре в киното?

- Няма как човекът до теб да ти пречи. Ако е правилният, той само ще ти помага и заедно ще вървите нагоре, ще се подкрепяте, даже ще се мотивирате взаимно. Тази крачка не се решава, тя или се случва или не се случва, така че като цяло е работа на съдбата, вселената.

Автор: Оля Ал-Ахмед