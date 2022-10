Depeche Mode подготвят нов албум, правят отново концерт в Румъния

Осиротялата след смъртта на Анди Флечър група Depeche Mode подготвя нов албум, който ще излезе през 2023 г. предадоха АФП и Ройтерс. Музикантите, които са пионери в областта на електронната музика, планират и турне.

Турнето, което трябва да последва излизането на албума, ще бъде първото след петгодишна пауза.

Заглавието на новия албум е „Memento mori“ („Помни смъртта“, лат.). 15-ият студиен албум на групата трябва да види бял свят през март следващата година. Това обяви в Берлин фронтменът Дейвид Гаан.

Повод за създаването на албума са пандемията от коронавирус и загубата на Флечър. Той почина през май на 60 години.

Турнето на групата, 19-о поред, ще започне от Сакраменто, Калифорния, през март.

„Имаме възможност да създаваме музика за вас, да свирим за вас и да ви носим радост. Това е нашият малък принос в свят, изправен пред опасности“, каза Гаан по време на пресконференцията в Берлин.

Всички песни в албума и дори заглавието са написани преди смъртта на Флечър. Според Гаан името на албума може би звучи зловещо, но посланието е всеки ден да бъде живян пълноценно. Песните в албума са създадени в периода на пандемията, обяви фронтменът в уебсайта на групата. След смъртта на Анди Флечър музикантите са решили да продължат с музиката, тъй като са били сигурни, че това би искал и самият той, допълва още Гаан.

Depeche Mode са продали повече от 100 млн. копия на албумите си в цял свят. Музикантите са пионери на електронната музика още от 80-те години. Сред хитовете им са песните „Just Can't Get Enough“, „Everything Counts“, „Never Let Me Down Again“, „Walking in my Shoes“. През 1990 г. идва големият им успех с албума „Violator”, от който са парчетата „Personal Jesus" et "Enjoy the Silence".

Групата еволюира в търсенията си, отваряйки музиката си към звука на китарите в началото на 90-те години.

Оригиналният състав на Depeche Mode включва Винс Кларк – клавирист и композитор, Мартин Гор – клавирист, певец и композитор, Анди Флечър – клавирист, и Дейв Гаан – певец и композитор. Винс Кларк напуска групата в края на 1981 г. Две години по-късно на негово място идва Алън Уайлдър.

Последният албум на групата – „Spirit“ – излезе през 2017 г. и беше последван от турне в Европа и Америка.

Depeche Mode се завръща в Румъния на 26 юли 2023 г., предаде специално за БТА агенция Аджерпрес. Концертът ще бъде в Националната арена в Букурещ и е част от световното турне „Мементо мори“ (Memento Mori, „Помни смъртта“, лат.), се казва в прессъобщение, изпратено във вторник от организаторите.

Групата, включена през 2020 г. в Залата на славата на рокендрола, обяви издаването на нов албум, последван от световно турне. Петнадесетият студиен албум на Depeche Mode ще се казва „Мементо мори“ и ще излезе през пролетта на 2023 г.

Дейв Гаан и Мартин Гор вече съобщиха, че турнето „Мементо мори“ ще започне през март със серия от специални събития в Северна Америка, последвани от концерти в Европа от май нататък. Концертите ще включват песни от новия албум, но и песни от предишни албуми, които вече са известни, съобщиха организаторите.

Прессъобщението за концерта на Depeche Mode в Букурещ цитира думите на Мартин Гор, че групата е започнала да работи по този проект в началото на пандемията и темите са директно вдъхновени от този период. „След загубата на Флеч, ние решихме да продължим, като бяхме убедени, че това е, което той би искал, и това послужи, за да придаде специално значение на проекта“, казва Гор по повод албума „Мементо мори“.

Турнето „Мементо мори“ ще бъде 19-ото турне на „Депеш мод“ и първото от повече от пет години. Най-новото и най-дълго турне на „Депеш мод“ – „Глоубал спирит тур“ (Global Spirit Tour - 2017-2018) с над 130 концерта изведе групата пред повече от три милиона фенове, както в Европа, така и в Северна Америка. Румъния също беше сред щастливите страни с шоу на живо в град Клуж-Напока в централно-западната част на страната.

„Мементо мори“ ще бъде 15-ият студиен албум на „Депеш мод“ и продължение на аплодирания от критиците „Спирит“ от 2017 г., който стана номер 1 в 11 територии и топ 5 в над 20 други страни.

Билети за концерта на „Депеш мод“ в Националната арена в Букурещ могат да бъдат закупени от billete.emagic.ro, както и от мрежите iaBilet.ro и Entertix.ro от петък в 10:00 часа, съобщават организаторите.