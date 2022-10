Колин Фарел се завръща като Пингвина в нов сериал

Излиза сериал с участието на Колин Фарел, базиран на неговата версия на злодея от „Батман“ - Пингвинът. В скорошни разкрития за продукцията Колин сподели, че сериалът ще се развива около седмица след събитията в "Батман", което означава, че градът все още е наводнен. Фарел добавя, че в началната сцена на първия епизод ще видим как той крачи във вода из офиса на Кармин Фалконе.

Крейг Зобел ще режисира сериала "Пингвинът", а действието ще се развива в Готъм, който Мат Рийвс създаде в "Батман". Филмът "Батман" имаше много големи предимства, като Фарел, Робърт Патинсън и Пол Дано изиграха страхотни роли. Кинематографията и атмосферата на филма също бяха фантастични, така че не е изненадващо, че Уорнър искат да се върнат към тази обстановка, след като той беше приет толкова топло от феновете.

Вече знаем, че Робърт Патинсън и Мат Рийвс се завръщат за продължението, но изглежда, че Фарел също ще се завърне.

Предстоящият сериал за Пингвина на Колин Фарел ще се появи по HBO Max през 2023 г., но няма да ни се наложи да чакаме почти толкова дълго, за да видим друг проект на ирландския актьор. Фарел ще се събере отново с Брендън Глийсън и режисьора/сценарист Мартин Макдона за предстоящия „The Banshees of Inisherin“. Премиерата на "The Banshees of Inisherin" е съвсем близо, тъй като излиза на 21 октомври, пише БГНЕС.