LORD OF THE DANCE празнува 25 години с 2 грандиозни спектакъла в България

Най-великото танцово шоу в света LORD OF THE DANCE пристига в България за два юбилейни спектакъла посветени на 25-ата годишнина от създаването на оригиналния спектакъл на Майкъл Флетли, съобщават организаторите.

Световноизвестната трупа ще гостува във Варна на 21 май, в Дворец на културата и спорта, и в София - на 23 май 2023 г., в зала 1 на НДК. Над 40 великолепни танцьори ще зарадват българските си фенове като част от новото европейско турне на невероятната трупа. Билетите за спектаклите на LORD OF THE DANCE във Варна и София догодина вече са в продажба, в системата на Ticketportal.bg. Могат да се закупят още от билетен център в НДК, билетна каса на зала “Арена Армеец”, книжарници Booktarding, Office1Superstore, бензиностанции OMV и във Варна от билетната каса на ДКС. Цената им е от 50 до 150 лв. според мястото в залата.

LORD OF THE DANCE ще стъпят у нас със своя чисто нов, невероятен спектакъл - с нови костюми и хореография, с авангардно осветление и специални ефекти. В шоуто ще участват 40 от най-забележителните млади изпълнители в света, режисирани от емблематичния Майкъл Флетли. Шоуто е и с нова музика от композитора Жерар Фахи.

Впечатляващ, бляскав и завладяващ, спектакълът ще съчетае най-доброто от традицията с цялото вълнение на новата музика и танци. „Толкова съм развълнуван да върна оригиналния Lord of the Dance обратно в залите в Европа през 2022 и 2023 г. Чувствам, че това е най-важното турне в нашата 25-годишна история! Надявам се, с него да обновим духа на публиката и да върнем усмивката на лицата на всички“, коментира Майкъл Флетли.

От премиерата си досега, Lord Of The Dance е посетил над 1500 места по света, гледан е от над 90 милиона души в 87 различни страни на всички континенти. Това го прави една от най-успешните танцови продукции в света. През тези 25 години Lord of the Dance на Майкъл Флетли е запленил публиката по целия свят, а неведнъж и в България, с уникалната си комбинация от енергични ирландски танци, оригинална музика, вълшебни истории и чувственост. Любимият ирландски танцов спектакъл надхвърля културата и езика. Той се извисява и грабва зрителите с удивителни, въздушни движения, несравними, прецизни танци и най-модерни театрални ефекти.