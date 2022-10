Продадоха последното писмо на Джон Ленън

Последното писмо, написано от „бийтълса” Джон Ленън няколко часа преди смъртта му, беше продадено на търг за 64 000 долара, съобщи TMZ, цитира БГНЕС.

Очакваше се, че цената на писмото ще бъде от 30 000 до 50 000 хиляди долара, но в последния ден на търга броят на потенциалните купувачи се увеличи и лотът поскъпна. В резултат на това аукционната къща Gotta Have Rock and Roll продаде писмото на музиканта за 63 750 долара.

#UPDATE: John Lennon’s last letter sells for over $60,000 in an online auction pic.twitter.com/zic83uNRp0