The Prodigy, Skrillex, Keinemusik и Viagra Boys водят пътя за първите 23 изпълнители на EXIT 2023

Един от най-търсените турове за 2023 г. предстои на Петроварадинската крепост! Емблематичната британска група и най-влиятелната електро-пънк банда на всички времена, The Prodigy, се завръща след многогодишна пауза, за да оглави водещи европейски фестивали, включително EXIT! Като се има предвид дълбоката връзка на групата и богатата ѝ история с местната и регионална публика, се очаква EXIT, както по-рано наричаха любимия си фестивал, да бъде връхната точка на турнето им за завръщане!

Програмата EXIT 2023 ще бъде оглавена и от революционера в електронната музика, осемкратен носител на награди "Грами" Skrillex, рок сензацията Viagra Boys, колектива Keinemusik, един от най-търсените електронни изпълнители днес, както и дуото CamelPhat, Hot От 82, LF System, Vintage Culture и Indira Paganotto. Потвърдени са и изпълненията на The Toasters, Suzi Moon, Cockney Rejects, Human Rias, Mortal Kombat, Zoe Kida и много други. Общо 23 имена са готови да заемат своето място във Вселената на EXIT, като дойдат на пет от любимите сцени на EXIT – Main Stage, mts Dance Arena, Visa Fusion, Explosive и Pachamama от 6 до 9 юли 2023 г.

Първите 23-ма изпълнители са обявени в EXIT Universe 2023!

„Мнозина смятаха, включително самата група, че The Prodigy ще спрат да изпълняват след трагедията, но ние знаехме, че това няма да е така Лондон показаха, че огънят в тях гори по-силно от всякога, а емблематичната група , която ще се срещне с любимата публика на EXIT със сигурност ще бъде най-емоционалната досега. През юли ще станем свидетели на момент от истинска музикална история, която ще достигне най-високата си точка със специална лазерна прожекция на Кийт Флинт", каза основателят и главен изпълнителен директор на фестивала EXIT, Душан Ковачевич.. Концертите за завръщане в The Prodigy са водещата причина за глобалната лудост по електронна музика от десетилетия! Песни като „Firestarter“, „Breathe“ (която имаше премиера в Белград) „Smack My Bitch Up“, „Voodoo People“, „No Good (Start The Dance),“ „Out Of Space“ и „Everybody In The Place“ “ са не само огромната част от музикалната история, но са неразделна част от възпитанието на поколения по света през последните 30 години. Огромната им популярност в нашия регион се доказва от биенето на рекордите по посещаемост на Основната сцена на всяко тяхно представление, което очакваме да видим и през следващата година! Концертът им от 1995 г. в зала „Пионир“ в Белград остави незаличима следа в сръбското общество след войните и санкциите, свързвайки младите хора със света и им предоставяйки чувство за свобода, бунт и революция чрез музиката. Тази връзка беше задълбочена на фестивала EXIT, от първото им представяне през 2007 г., през изданието от 2009 г. до 2013 и 2016 г.

Любовта на The Prodigy към публиката в Сърбия е отразена в изявлението на основателя на групата Liam Howlett: „EXIT е любимият ни фестивал! Бяхме там (в Сърбия), когато паднаха много глупости. Те ни пазят в сърцата си като специален завой и ние обичаме хората там."

The Prodigy: "EXIT е любимият ни фестивал!"

Skrillex, американският продуцент и DJ, който пази най-смелите спомени от EXIT, също ще има голямо завръщане на Петроварадинската крепост! След първото си представяне на Main Stage през 2014 г., което се помни като едно от най-великите в историята на EXIT, той беше толкова възхитен от атмосферата, че реши да отмени другите си участия и да остане до края на фестивала! Този музикален новатор има цели осем награди Грами, което е рекорд на електронната сцена. Издания като „My Name Is Skrillex“, „Scary Monsters and Nice Sprites“, „Recess“ и сътрудничество с най-големите световни звезди като Дженифър Лопес, Джъстин Бийбър и Дипло, Ели Гулдинг и Джей Балвин предефинираха целия жанр. Следващия юли Skrillex се завръща на Петроварадинската крепост в пълен състав и с обявени минимум още два албума!

Viagra Boys и техният ексцентричен фронтмен Sebastian Murphy, професионални джаз музиканти и хардкор ветерани от Стокхолм, идват за първи път в Сърбия, направо на главната сцена на EXIT! Тяхната музика е силно базирана на елементите на пародия и сатира, представени в първото им EP, „Consistency of Energy“, последвано от дебютния им албум „Street Worms“ и миналогодишния LP „Welfare Jazz“. Шотландски продуцент/диджей дуо LF System също идва на главната сцена на фестивала EXIT – тези хитмейкъри са известни със своя освежаващ соул звук, оглавявайки класацията за сингли в Обединеното кралство и печелейки платинен запис със сингъла си „Afraid to Feel“.

Продуцентът/диджейският екип Keinemusik се състои от &ME, Rampa и Adam Port, които направиха този проект една от водещите хаус атракции в света. Те потвърдиха статуса си на тазгодишния Burning Man и идват в Сърбия за първи път! Момчетата от дуото CamelPhat, което може да се похвали с разпродадени изпълнения на Wembley и Hydra Arena, собствената си вечер на фестивала Creamfields във внушителната Steal Yard Arena и номинация за Грами, също идват за първи път на EXIT, на върха от тяхната популярност! Тяхната близо 20-годишна кариера има много важни глави, включително глобалния хит „Cola“, колаборация с ARTBAT в парчето „For A Feeling“ и последния сингъл „The Sign“, създаден в сътрудничество с Tale Of Us, който достигна #1 място в класацията на Beatport. Hot Since 82 носи всичко, което феновете на хаус, дийп хаус и тек хаус могат да пожелаят. Вярната публика на mts Dance Arena е наясно каква атмосфера умее да създава и че критиците с право определят музиката му като „най-изисканата във Великобритания“.

Vintage Culture направи големия си пробив на световната електронна сцена с кавъри на емблематични песни като „Another Brick in the Wall“ и „Blue Monday“. Междувременно много от изданията му станаха платинени и достигнаха върха на класациите на Billboard, Spotify и Beatport. Наскоро той представи нов сингъл „Commotion“ в колаборация с легендарния Maxi Jazz. Много фенове на електронната музика все още не са имали време да обработят напълно майсторското закриване на No Sleep Festival и No Sleep Novi Sad Stage на EXIT, и двете белязани от Indira Paganotto разпознаваем псайтехно стил. Тя току-що издаде ново EP, „Lions of God“, като всяка една от песните му достига върха на класацията на Beatport. Съставът включва и Human Rias, който стана единственият изпълнител в историята, открил и затворил mts Dance Arena миналата година!

Любимата Visa Fusion Stage ще бъде домакин на емблематичната американска ска група The Toasters, които „натискат газта, а не спирачките“ след четири десетилетия на сцената. Те имат над 7000 изпълнения на живо зад гърба си, а списание Mojo ги включи сред най-влиятелните ска групи на всички времена. Съставът на Visa Fusion Stage ще включва и белградската Mortal Kombat с нейния твърд звук и провокативни текстове и харизматичната певица и автор на песни Zoe Kida. Първото име на сцената на Pachamama е местната Sarasvati Druna Band.

Свирепата Explosive Stage ще бъде домакин на шведската хардкор пънк група Wolfbrigade, калифорнийската мелодична хардкор група Ignite, кливландската траш метъл банда Midnight, британските Cockney Rejects, Mirror и The Bar Stool Preachers, румънската атмосферна фолк блек метъл банда Sur Austru, както както и култовата американска траш метъл група Sacred Reich.

Най-слънчевата празнична оферта започва в четвъртък, 15 декември — с всеки закупен билет за EXIT 2023 феновете ще получат като подарък билет за един от морските фестивали на EXIT. Билет можете да откриете в Билет БГ и партньорската им мрежа.