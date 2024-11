Род Стюарт ще пее на фестивала „Гластънбъри“ през 2025 година

Британският рок певец Род Стюарт ще пее в сегмента „Легенди“ на фестивала „Гластънбъри“ през 2025 година, предаде Ройтерс. Това е първият потвърден изпълнител, който ще участва във форума догодина.

„Горд съм, готов съм и повече от способен съм да доставя удоволствие и да развълнувам приятелите си на фестивала „Гластънбъри“ през юни“, каза Стюарт в разпространено изявление, предава БТА.

Стюарт има планирани дати за европейски и северноамерикански концерти през следващата година, но по-рано този месец съобщи, че планира да спре да прави „мащабни световни турнета“.

I’m absolutely thrilled to announce that I’ll be playing @glastonbury 2025! After all these years, I’m proud and ready and more than able to take the stage again to pleasure and titillate my friends at Glastonbury in June. I’ll see you there! pic.twitter.com/YCeaPRhVUn