Откриха следи от праисторическа човешка дейност отпреди над 40 хил. г. в Китай (СНИМКА)

Китайски археолози откриха следи от човешка дейност, датираща отпреди повече от 40 000 години край град Цзъян в югозападната китайска провинция Съчуан, съобщи Синхуа, цитира БТА.

Досега повече от 1000 парчета каменни изделия и животински вкаменелости са открити на разкопките край река Мънси до град Цзъян. Каменните артефакти включват остри върхове, скрепери и резци, а сред вкаменелостите има останки на носорози и слонове.

Откритията са резултат от археологически проект, стартиран през януари 2022 г. съвместно от няколко организации, включително института и местните отдели за паметници на културата на Цзъян.

Трябва да се отбележи, че са изкопани едновременно костни артефакти, предполагаеми дървени артефакти и голям брой растителни останки - нещо изключително рядко срещано при палеолитни находки. Методът за датиране с въглерод 14 показва, че обектът край река Мънси е най-малко на 43 000 години.

Archaeologists have discovered traces of human activity dating back over 40,000 years in Ziyang City, southwest China's Sichuan Province, local authorities said Saturday. pic.twitter.com/tw3zA36z4m