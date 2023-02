ЮНЕСКО добави три обекта към своя списък, които са "в опасност"

ЮНЕСКО обяви допълнения към списъка си със световно наследство в опасност, позовавайки се на заплахите за забележителностите на древното кралство Саба, Мариб (Йемен), международния панаир Рачид Карамех в Триполи (Ливан) и историческия център на пристанищния град на Одеса (Украйна). И трите обекта бяха добавени едновременно в списъка на ЮНЕСКО, пише Фокус.



Учредителната конвенция на организацията задължава всички членове – сред които Русия и Украйна – да "не предприемат никакви умишлени мерки, които пряко или непряко увреждат тяхното наследство или това на друга държава, страна по Конвенцията“, предават от CNN Travel.



Одри Азуле, генерален директор на ЮНЕСКО, заяви, че се надява списъкът да помогне за защитата на Одеса от войната.



"Одеса, свободен град, световен град, легендарно пристанище, което е оставило своя отпечатък върху киното, литературата и изкуствата, е поставено под засилената защита на международната общност“, каза Азулай.



"Докато войната продължава, този надпис олицетворява нашата колективна решимост да гарантираме, че този град, който винаги е преодолявал глобални катаклизми, ще бъде запазен от по-нататъшно унищожение“, уточнява той.



В изявлението се казва, че решението ще даде на Украйна достъп до "техническа и финансова международна помощ“ за защита и възстановяване на центъра на града.





В Йемен обектът включва седем археологически обекта, които показват архитектурните, естетически и технологични постижения на Кралство Саба от 1-вото хилядолетие пр. н. е. до пристигането на исляма около 630 г. сл. н. е.



Обектът беше добавен към списъка "в опасност“ поради заплахи, отправени заради продължаващия конфликт в Йемен.



Мястото в Ливан, Международният панаир Рачид Карамех в Триполи, е проектирано през 1962 г. от бразилския архитект Оскар Нимайер.

