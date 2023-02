Мюзикълът "Спондж Боб" - най-новото заглавие в репертоара на Столичен куклен театър

На 14 и 15 февруари 2023 г., от 19.00 ч.,в салона на ул. „Гурко“ 14, Столичен куклен театър ще представи най-новото заглавие в репертоара си МЮЗИКЪЛЪТ СПОНДЖ БОБ – бродуейски мюзикъл за цялото семейство.

На сцената на СКТ ще оживеят героите от подводния град Бикини Ботъм. Под акомпанимента на истинска рок банда ще прозвучат оригинални песни и музика на Дейвид Бауи, на Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith, Panic! At the Disco и много други световно известни поп и рок музиканти. Режисьор на мюзикъла в Столичен куклен театър е познатият на българската публика Уест Хайлър от САЩ, който за втори път поставя на сцената на СКТ. В началото на 2017 г. Уест Хайлър постави друг хитов бродуейски мюзикъл – Авеню Q, който и до днес продължава да се играе пред пълни салони. Впечатляващата сценография, която пренася зрителите в един уникален подводен рок клуб е дело на Чарлс Мърдок Лукас от САЩ. Изключителните костюми и куклите са на Свила Величкова. Музикален директор на продукцията е Роберта Ганова, хореограф – Теодора Попова, светлинен дизайн – Лальо Христов.

Атрактивен за всяка възраст, мюзикълът е една изключителна експлозия от цветове, музика и танци, един искрящ и запленяващ празник за всички сетива, който освен забава, носи и силни послания за приятелството, за силата на единството и общността.

МЮЗИКЪЛЪТ СПОНДЖ БОБ в Столичен куклен театър се реализира по споразумение с Concord Theatricals. www.concordtheatricals.co.uk

Nickelodeon™

THE SPONGEBOB MUSICAL

МЮЗИКЪЛЪТ СПОНДЖ БОБ

По сериала на СТИВЪН ХИЛЪНБЪРГ

Либрето – КАЙЛ ДЖАРОУ

Оригинални песни

Йоланда Адамс, Стивън Тайлър и Джо Пери от Aerosmith, Сара Бералес, Джонатан Коултън, Алекс Ебърт от Edward Sharpe & The Magnetic Zeros, The Flaming Lips, Lady A,

Синди Лоупър, Джон Леджънт, Panic! At the Disco, Plain White T’s, They Might Be Giants, T.I.

И песни от Дейвид Бауи, Том Кени & Анди Пели

Текстове на песни Джонатан Коултън

Музика Том Кит

Музикална продукция по идея на ТИНА ЛАНДАУ

Режисьор - УЕСТ ХАЙЛЪР (САЩ), сценограф - ЧАРЛС МЪРДОК ЛУКАС (САЩ) - участва като в проекта стипендиант на Фулбрайт в България за 2023 г., костюми и кукли - СВИЛА ВЕЛИЧКОВА , музикален директор - РОБЕРТА ГАНОВА, светлинен дизайн – ЛАЛЬО ХРИСТОВ, хореограф – ТЕОДОРА ПОПОВА, асистент на режисьора – МИЛА ЛЮЦКАНОВА, превод на либретото – ЛЮБОВ КОСТОВА, превод на песните – ДЕСИСЛАВА СОФРАНОВА.

Участват: Никола Попов, Любомир Генчев, Венцислава Асенова, Румен Угрински, Цветелин Павлов, Камен Асенов, Мариета Петрова, Калина Асенова, Стефан Димитров, Павлета Семова, Ивет Лазарова, Здравко Димитров, Мариан Рангелов, Ваня Камянска, Диляна Спасова, Латина Беровска, Татяна Етимова, Надя Тошева и музикантите: Светослав Миланов - диригент, клавир, Даниеле Феббо - бас китара, Борис Трифонов - китара, Иван Ценов - барабани