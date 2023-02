На 94 г. почина легендарният композитор на песни и филмова музика Бърт Бакарак

Бърт Бакарак - легендарният композитор на песни и филмова музика, почина на 94 години, съобщи Associated Press.

Той е издъхнал в сряда в дома си в Лос Анджелис от естествена смърт.

От 70 години само Ленън-Маккартни, Керъл Кинг и шепа други можеха да съперничат на Бакарак в авторството на песни, които незабавно се запомнят и професионалисти ги изпълняват, а хората си ги тананикат дълго, след като са написани, пише Associated Press, цитирана от БТА. Той има поредица хитове от 50-те години до наши дни. Сред тях са "Alfie'', "I Say a Little Prayer'', "I'll Never Fall in Love Again'' и "This Guy's in Love with You.''

Любима негова изпълнителка е Дион Уорик. Той пише също песни за Арета Франклин, Дъсти Спрингфийлд, Том Джоунс и много други. Кавъри на негови хитове са изпълнявали Елвис Пресли, "Бийтълс", Франк Синатра, а в по-ново време - "Уайт страйпс", Ашанти, Синди Лопър.

Бакарак е едновременно новатор и традиционалист, а кариерата му върви успоредно с ерата на рока. Той е израснал с джаз и класическа музика, и няма особен вкус към рока, когато навлиза в бизнеса през 50-те години на миналия век. Песните му изглеждат по-скоро старомодни, но рок композиторите оценяват дълбочината на неговата чувствителност.

Триумфира в много форми на изкуството. Той е осемкратен носител на "Грами", има награда "Тони", трикратен лауреат е на "Оскар". През 1970 г. получава две награди "Оскар" - за музиката на филма "Буч Касиди и Сънданс Кид" и за песента "Raindrops Keep Fallin' on My Head". През 1982 г. заедно с тогавашната си съпруга, текстописката Карол Байер Сейгър, печелят "Оскар" за "Best That You Can Do". Пише музиката към филмите "Алфи" и "Казино Роял" от 1967 г. Той е чест гост в Белия дом, независимо дали президентът е републиканец или демократ. През 2012 г. Барак Обама му връчва наградата "Гершуин".

Бърт Бакарак пише предимно поп, но песните му са популярни сред кънтри, ар ен би, соул синт-поп изпълнители. През 21-и век пише собствени текстове и записва с д-р Дре.