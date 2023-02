Почина известният испански режисьор Карлос Саура

Починал е прочутият испански режисьор Карлос Саура, който през 60-те и 70-те години на миналия век стана световноизвестен с критиките си срещу диктатурата на Франко, съобщи Испанската филмова академия, цитира в. Сега.

"Той почина днес в дома си на 91-годишна възраст, заобиколен от близките си", написаха от академията в Twitter, описвайки го като "един от най-важните режисьори в историята на испанското кино".

Саура е смятан за един от класиците на съвременното европейско кино. Роден на 4 януари 1932 г. в североизточния град Уеска, той беше известен с "безкрайната си дейност" и "любовта към занаята, която продължи до края". Последният му филм - документалният "Стените говорят", излезе по испанските кина само преди седмица, се казва в съобщението.

Днес в Севиля трябваше да му бъде връчена почетна награда "Гоя", испанският еквивалент на "Оскар", за десетилетната му кариера.

Goodnight to the fascinating Spanish iconoclastic auteur Carlos Saura.



His haunting and layered films were complex and often controversial works in which reality and fantasy, dreams and memories flowed freely into one another. ❤️ pic.twitter.com/aqRmAEuJMs