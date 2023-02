Почитат Клаудия Кардинале с български филм в музей в Ню Йорк (ВИДЕО)

Българският филм „Имало едно време един уестърн“ (Twice Upon a Time in the West) на режисьора Борис Десподов ще бъде показан в Музея за модерно изкуство в Ню Йорк на 18 февруари в рамките на ретроспективата, посветена на голямата италианска актриса Клаудия Кардинале. Това съобщи в своя профил в социалната мрежа Фейсбук кинематографистът и художник Красимир Иванов, който е изпълнителен продуцент на филма и участва в него ролята на импресариото на Клаудия Кардинале, която пък играе себе си в мистериозната история, предава в. Сега.

В панорамата на 84-годишната актриса в музея MoMA, която тече до 21 януари, са включени 20 филма, в които тя се е снимала през близо 70-годишната си забележителна кариера в киното. Сред тях са „Осем и половина“ на Федерико Фелини, „Имало едно време на Запад“ на Серджо Леоне, „Роко и неговите братя“, „Гепардът“ и „Бледите звезди на Голямата мечка“ на Лукино Висконти, „Момичето на Бубе“ на Луиджи Коменчини, „Момичето с куфара“ на Валерио Дзурлини, „Професионалистите“ на Ричард Брукс, „Красив, честен емигрант“ на Луиджи Дзампа, „Денят на кукумявката“ на Дамяно Дамяни, „Аудиенцията“ на Марко Ферери и др. Ретропсективата е организирана от MoMA и италианското филмово студио Cinecittà.

В „Имало едно време един уестърн“ главната героиня Мила (Диана Паскалева), бягайки от садистичния си съпруг, попада в призрачен град някъде в пустинята. Сюрреалистичният пейзаж е служил някога за декор на филмите на Серджо Леоне и местните жители живеят все още в сянката на старите уестърни. Мила намира работа като домашна помощница в къщата на тайнствена възрастна дама и много скоро открива, че работи не за друг, а за самата Клаудия Кардинале. Между двете жени се ражда приятелство и те намират сили да се изправят срещу наближаващата опасност. Скоро се появяват романтичен каубой и мистичен индианец и границата между реалността и фикцията започва да избледнява. А когато идва и злодеят, всичко става като на кино...

Клаудия Кардинале, заедно със София Лорен и Джина Лолобриджида, разнася славата на италианското и европейското кино до Холивуд, социалистическия блок и целия свят в средата на миналия век. През 2015 г. легендарната актриса дойде в България, където е снимала през 70-те, за премиерата на филма на Десподов като специален гост на София филм фест. Тогава тя бе удостоена с Наградата на София, с орден „Златен век“ от Министерството на културата, беше ѝ присъдено и почетното академично звание доктор хонорис кауза.