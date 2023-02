Никълъс Кейдж с награда за цялостен принос от Variety

В Холивуд няма по-известно и противоречиво име от Никълъс Кейдж, чиято кариера е изпълнена с любопитни творчески решения. Независимо дали взривява врагове в класически екшъни или атакува екрана в шедьоври на ниво "Оскар", актьорът има ненадминат диапазон в индустрията. Сега този диапазон е забелязан от „Variety“ и той ще бъде удостоен с награда за приноса му към киното - наградата „Variety Legend & Groundbreaker Award“ на филмовия фестивал в Маями следващия месец, съобщава БГНЕС.

