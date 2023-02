Публикуват неизвестни досега разкази на Тери Пратчет

Двадесет разказа, написани под псевдоним и никога досега неприписвани на Тери Пратчет, който почина през 2015 г., ще бъдат издадени тази година от Transworld, съобщава „Гардиън“, цитиран от БГНЕС.

Двадесетте разказа в сборника „A Stroke of the Pen: The Lost Stories“ са писани от Пратчет през 70-те и 80-те години на миналия век за регионален вестник, предимно под псевдонима Патрик Кърнс. Досега те никога не са били приписвани на Пратчет, който почина през 2015 г. на 66-годишна възраст, осем години след като беше диагностициран с болестта на Алцхаймер. Колекцията е закупена от дългогодишния издател на Пратчет Transworld за шестцифрена сума и ще бъде публикувана на 5 октомври.

Откриването на разказите се дължи на група фенове на Пратчет. Един от по-дългите разкази в сборника, "Търсенето на ключовете", е бил поставен в рамка на стената на почитателя на Пратчет Крис Лоурънс в продължение на повече от 40 години. Когато той уведомява наследниците на Пратчет за съществуването му, останалите разкази са открити от феновете Пат и Ян Харкин, които преглеждат стари вестници от десетилетия, за да открият изгубените съкровища.

Лоурънс казва, че "Търсенето на ключовете" е намерило отклик у него, когато е бил на 15 години, и той е събирал всяка част от него. "Ценях ги и ги пазех на сигурно място повече от 35 години", добави той.

Читателите, казва издателството, могат да очакват "да се срещнат с герои, вариращи от пещерни хора до гноми, от магьосници до призраци, и да прочетат за туризъм, пътуващ във времето, преследване и посетител от друга планета".

Роб Уилкинс, бивш асистент на Пратчет, негов приятел, а сега ръководител на литературното наследство на Пратчет, заяви, че "преоткриването на тези истории не е нищо друго, освен чудо".

"Макар че Тери винаги е бил много съсредоточен върху следващия роман и е твърдял, че непубликуваните му творби никога не трябва да бъдат издавани, той винаги е изпитвал възхищение към работата на по-младия си аз и би бил поласкан да види тези истории, отбелязани в един прекрасен том", продължава той. "Разказите от началото на кариерата му, преди да се превърне в Тери Пратчет, когото познаваме и обичаме, са не по-малко вдъхновяващи и дават истинска представа за развитието на творческия му гений."

Управляващият директор на Transworld Лари Финли заяви, че армията от фенове на Пратчет ще "забележи зараждащите се герои и картини, предопределили дългата му кариера на един от най-вълнуващите и изобретателни писатели, съществували някога".