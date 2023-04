Класиката на Хичкок "Шемет" ще се сдобие с римейк, но феновете са притеснени

Ценителите на класическите филмови ленти бяха изненадани с противоречива новина. Модерните политически коректни комисари от потъналия в пропаганда Холивуд посягат на още един вечен артефакт от славното, златно и безвъзвратно приключило творческо минало на американското кино.

Става дума за шедьовъра „Шемет“ - един от най-великите филми на сър Алфред Хичкок, а и на всички времена в световен мащаб, предава "Труд".

От няколко дни шоубизнес издания съобщават, че Paramount (които стоят и зад оригинала) работят по нова версия на „Шемет“ (Vertigo). Според информацията за главната роля на Джон „Скоти“ Фъргюсън, която във филма на Хичкок се изпълнява от легендата Джими Стюърт, от студиото са се спрели на Робърт Дауни Джуниър, а автор на сценария ще бъде Стивън Найт, който ще адаптира както филма от 1958, така и литературния първоизточник – френския роман The Living and the Dead (D’entre les morts) на дуото Пиер Боало и Тома Нарсьожак.

Шедьовърът „Шемет“ разказва за бившия детектив от полицията на Сан Франциско Джон „Скоти“ Фъргюсън, който е принуден да се пенсионира, когато след инцидент по време на служба развива силен страх от височини и световъртеж. Скоти е нает от свой познат, Гавин Елстър, като частен детектив, за да проследи съпругата на Гавин Мадлин, която се държи подозрително.

Главната женска роля в „Шемет“ остава в легендите на седмото изкуство с изпълнението на класическата „блондинка на Хичкок“ - Ким Новак. Ценителите на оригинала се опасяват, че сега този образ може да бъде сменен с "чернокожа трансджендър ТикТок звезда“, например, или нещо друго от арсенала на новата мания за заместване на всичко в киното и телевизията с модерни екзотични персони.

Кинофеновете се тревожат, че сюжетът също ще претърпи сериозни изменения, за да се хареса на шумната агитка от активисти, заради които нито киното, нито телевизията вече не са същите, а сега дори започват да посягат и на литературни класики като произведенията на Агата Кристи. Очертава се поредна гавра с миналото. Това е валидно и за другия, сравнително наскоро обявен римейк по Хичкок – The 39 Steps с прогресивния активист и актьор Бенедикт Къмбърбач.