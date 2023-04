Рекорден брой жени режисьори ще се борят за "Златна палма" в Кан тази година

Шест жени режисьори се включват в надпреварата за "Златна палма" на 76-ото издание на кинофестивала в Кан - рекорд в историята на проявата, предаде Франс прес.

Официалната селекция беше обявена от дългогодишния директор Тиери Фремо на пресконференция в Париж заедно с новия президент Ирис Кноблох, пише БТА.

В конкурсната програма попадат две френски режисьорки - Катрин Брея с "Миналото лято" (Last Summer) и Жустин Трие с "Анатомия на падането" (Anatomy Of A Fall). Към тях се присъединяват младата сенегалска режисьорка Рамата Тулайе Си с "Банел и Адама" (Banel Et Adama), тунизийката Каутер Бен Хания с "Четири дъщери" (Four Daughters), австрийката Джесика Хауснер с "Клуб Нула" (Club Zero) и италианката Аличе Рорвахер с "Химера" (La Chimera).

Филмът, с който ще бъде открита проявата и който ще бъде представен извън конкурсната програма, също е режисиран от жена - французойката Майвен. Публиката ще види Майвен като фаворитката на крал Луи XV Мадам дю Бари и Джони Деп в образа на френския монарх.

В историята на Кан само две жени са печелили най-високото отличие - французойката Жулия Дюкурно през 2021 г. с "Титан" и новозеландката Джейн Кемпиън през 1993 г. с "Пианото".