Съпругата на Джон Лоутън издава албум с хитовете му, включващ песни на Intelligent Music Project

Три песни на българската рок група Intelligent Music Project бяха включени сред най-емблематичните хитове на покойната рок звезда, вокалистът на Uriah Heep Джон Лоутън.

Инициатор за създаването на албума „Celebrating the life of John Lawton“ е съпругата на легендарния вокалист – Ирис Лоутън. Компилацията включва 33 песни, отразяващи кариерата на Лоутън от началото на 70-те до 2015 г.

Освен песни на Лоутън от периода му в Uriah Heep, Lucifer’s Friend, както и една песен, чийто автор е Роджър Глоувър от Deep Purple, в двойното CD са включени и три песни на българската рок група Intelligent Music Project – „Fairytale“ и „Rock ‘n’ Roll Is My Thing“ от първия албум на бандата The Power of Mind и “Things We Can’t Do” от втория My Kind O’ Lovin’. И в двата албума Джон Лоутън е основен вокалист.

Автор на музиката и текстовете на трите песни е създателят и продуцент на Intelligent Music Project д-р Милен Врабевски. По негово желание полагащата му се печалба от авторски права ще бъде дарена на внуците на покойния изпълнител.

Премиерата на двойния албум ще бъде на 7 юли 2023.