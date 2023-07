Рок ветераните от "Игълс" тръгват на прощално турне

Американската група "Игълс", придобила световна слава с хита си "Hotel California", тръгва на прощално турне, което ще започне през септември от Ню Йорк, предаде АФП.

Рокаджиите, възпели родната си Калифорния, първоначално планират 13 изяви от септември до ноември в САЩ. В разпространеното съобщение обаче се казва, че "ще изнесат толкова концерти", колкото "публиката поиска" до 2025 г., пише БТА.

Началото на турнето, озаглавено "Дългото сбогуване" ("The Long Goodbye"), ще започне на 7 септември от "Медисън скуеър гардън" в Ню Йорк.





"Дългото ни пътуване продължи много по-дълго, отколкото всеки от нас можеше да си представи. Но всичко има край и дойде време да направим пълен кръг", казват музикантите, сред които е и ветеранът на групата Дон Хенли.

Бандата "Игълс" е създадена през 1971 г. от певеца и барабанист Дон Хенли заедно с китариста Глен Фрей, който почина през 2016 г. Тя доминира в американските класации през 70-те години на миналия век с хитовете си "Take It Easy", "One of These Nights" и "Hotel California", които остават класика и до днес, отбелязва АФП.

Групата, която се разделя и събира няколко пъти, има продадени 150 милиона копия от албумите си по целия свят и е спечелила шест награди "Грами".