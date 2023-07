Откриха руините на Театъра на Нерон при строителни разкопки край Ватикана (СНИМКИ)

Руините на Театъра на Нерон – императорски театър, споменат в древни римски текстове, но неоткрит досега, бяха намерени от археолози под градината на бъдещия хотел „Четири сезона“ в близост до Ватикана, съобщи АП.

Археолозите започнаха разкопки дълбоко под заградената градина на двореца Палацо дела Ровере през 2020 г. като част от планираните ремонти на ренесансовата сграда. Дворецът, който се намира на широката улица Виа дела Кончилиационе, водеща до площад "Св. Петър", е имот на древен ватикански рицарски орден, който дава пространството под наем на хотел, за да спечели пари за християните в Светите земи, пише още БТА.

The ruins of Nero's Theater, an imperial theater referred to ancient Roman texts but never found, have been discovered under the garden of the future Four Season's Hotel, steps from the Vatican, after excavating the walled garden of the Palazzo della Rovere since 2020, as part of… pic.twitter.com/rSrjUiGKeL