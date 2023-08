Откриха бронзова статуя, изчезнала преди 50 г. и предадена за скрап (СНИМКА)

Огромна бронзова статуя на Капитолийската вълчица, красяла площада на Бенгази, бе открита в двора на либийски фермер. Следите на фигурата се губят през 1969 година, когато на власт в Либия идва Муамар Кадафи, предава Ройтерс.

По време на революцията, с която се отхвърля италианското колониално господство в страната, много от реликвите, символизиращи чуждото влияние изчезват. Вероятно такава е и съдбата на статуята, която 54 години по-късно се оказва все още държавна собственост.

Libyan authorities have recovered a large bronze wolf statue that once sat atop a pillar in central Benghazi before disappearing decades ago, found on a farm whose owner said he bought the sculpture as scrap.



