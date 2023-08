Почина синът на Пабло Пикасо

Клод Руис Пикасо, синът на художника Пабло Пикасо, почина на 76-годишна възраст в Швейцария, съобщи Франс прес, позовавайки се на съобщение на адвоката му Жан-Жак Нойер. Не се споменава причината за смъртта му, пояснява БТА.

Клод Рус Пикасо администрира наследството на Пабло Пикасо от 1989 г. до 2023 г. и управлява авторските права върху творчеството на испанския художник. През юли той пожела да се оттегли и остави администрацията на своята сестра Палома.

Claude Ruiz Picasso, son of Pablo Picasso passed away yesterday at age 76



Son of Picasso & Françoise Gilot, he was administrator of his father’s estate, which manages the Picasso rights, from 1989-2023. In July he handed over the reins to his sister, Paloma Ruiz-Picasso. #RIP pic.twitter.com/9cdEN3ImO4