Hills of Rock 2025 стартира утре в Пловдив

Този уикенд Пловдив отново ще се превърне в сцена за едно от най-очакваните музикални събития на Балканите. Между 25 и 27 юли, трите сцени на HILLS OF ROCK ще обединят легендарни имена, култови групи и новите лидери на световната рок и метъл сцена. Сред тях са Gojira, Machine Head, The Smashing Pumpkins, Mastodon, Fear Factory, Skunk Anansie, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi, към които се присъединява впечатляваща селекция от български и чуждестранни банди на сцените „Строежа“ и „На Тъмно“. Имената включват Dope, H-Blockx, Kultur Shock, Superhiks, Керана и Космонавтите, Анимационерите, Vendetta, Ревю, Crowfish, Smallman, Greesh и още десетки артисти.

Пълната програма на фестивала по дни и часове вече е достъпна на hillsofrock.com, където се публикуват и карта на фестивалната зона, полезен FAQ, както и информация за достъп, паркиране, разплащания и къмпинг. Вратите отварят всеки ден след 16:30 ч., а първите концерти стартират след 17:00 ч.

Юли се превърна в месец на истински рок маратон, който стартира с два съвършени концерта на Dream Theater на Античния театър в Пловдив, последвани от Guns N’ Roses в София, а черешката идва с предстоящото издание на HILLS OF ROCK, мащабни събития, които издигат фестивалната сцена в България на световно ниво. Още по-вълнуващо e, за първи път у нас и на Балканите, хора с увреден слух преживяват музиката пълноценно чрез haptic костюмите на Music: Not Impossible, осигурени от Fest Team. Tази инициатива ще се осъществи и на HILLS OF ROCK, където представители на общността на глухите ще могат да “чуят“ музиката като усетят рифовете на Gojira, Machine Head, The Smashing Pumpkins с жестов превод от партньорските организации от Stray Sheep, Deaf.bg, Фондация "Развитие и Интеграция", ФРИ и СГБ - Съюз на глухите в България.

Фестивалното преживяване тази година ще бъде допълнено и с нови инициативи. Сред тях е първата открита изложба на HILLS OF ROCK на Bare Hands Society, включваща лимитирани постери от архива на Дидо Пешев – включително и оригинален арт, посветен на Gojira. В горичката зад информационната зона ще се разположи и мобилно тату студио от White Rabbit Sofia, което ще предлага възможност за спонтанни татуировки, както временни, така и перманентни, без предварително записване. Най-смелите посетители ще могат да изпробват дизайни, вдъхновени от фестивалната естетика, а с томбола ще бъде разиграна и сесия за къстъм дизайн на стойност 500 лв. в студиото в София.

В социалните мрежи на фестивала, публиката ще има възможност да проследява включвания в реално време от фестивалното студио “On a Leash” – серия блиц интервюта и фенски включвания с музиканти и фенове, водени от любим ърбън герой, познат от българската музикална ъндърграунд сцена – Георги Димитров, а.к.а. Гошо Банана, в типичния му и абсолютно неподражаем стил.

Билетите за HILLS OF ROCK 2025 все още са в продажба в мрежата на ticketstation.bg – от 140 лв. за еднодневен и 260 лв. за тридневен билет. Къмпинг зоната отваря врати от 25 до 28 юли и предлага необходимите удобства – тоалетни, душове, осветление и охрана, с цена от 99 лв. за престой.

HILLS OF ROCK 2025 се организира от „Фест Тийм“ ООД, като част от програмата „Наследство 2023“ на Фондация „Пловдив 2019“ и с подкрепата на Община Пловдив. Актуални новини и допълнителна информация – на festteam.bg, hillsofrock.com и ticketstation.bg, както и в официалните профили на фестивала в социалните мрежи.