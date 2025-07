Почина легендарната Кони Франсис – икона на поп музиката от XX век

На 87-годишна възраст ни напусна Кони Франсис, една от най-ярките звезди на златната ера на попа. Новината за кончината ѝ бе потвърдена от близкия ѝ приятел и публицист Рон Робъртс, който засега не разкрива повече подробности около трагичната вест, съобщава Associated Press.

Кони Франсис, чието истинско име е Консета Роза Мария Франкониеро, остави незаличима следа в музикалната история. В периода между 1957 и 1964 година тя доминираше световните класации, превръщайки се в любимка на няколко поколения. Със своя уникален глас и неподражаем стил, Франсис пленяваше сърцата както на младите, така и на по-възрастните почитатели.

Сред най-големите ѝ хитове се нареждат вечните класики "Pretty Little Baby", „Who’s Sorry Now?“, „Don’t Break the Heart That Loves You“ и „The Heart Has a Mind of Its Own“, които оглавяваха музикалните чартове и се превърнаха в саундтрак на цяла епоха. Тя бе сред малкото изпълнителки, които успяха да се задържат на върха в годините преди британската инвазия, белязана от появата на „Бийтълс“.

Освен с музикалния си талант, Франсис се отличаваше и с актьорски заложби. Тя участва в няколко популярни филма, сред които „Where the Boys Are“ и „Follow the Boys“, които допълнително затвърдиха статута ѝ на културна икона.