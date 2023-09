Луи Томлинсън от One Direction с концерт в София на 18 септември

У нас едва ли ще видим скоро суперзвездата Хари Стайлс, но негов бивш колега от момчешката група One Direction идва за концерт в София на 18 септември. Луи Томлинсън - роден на 24 декември 1991 г. и най-възрастният от тийн идолите, ще пее в зала "Арена София" (бивша "Арена Армеец"). Гостуването у нас е част от европейското му турне Faith in the Future, по покана на Fest Team и Live Nation, пише segabg.com.

One Direction е група в състав Найл Хоран, Лиъм Пейн, Хари Стайлс, Луи Томлинсън и Зейн Малик. Създадена след сезон 2010/11 на британския X-Factor, тя печели световна слава и продава 14 милиона сингли и 8 милиона албума, има две награди "Брит" и три от MTV. Групата има пет албума, като последния записва след напускането на Зейн през 2015 г., а скоро след това се разпада окончателно.

След успешна кариера като автор на повечето хитове на One Direction и един от гласовете в петорката Луи Томлинсън издаде и два солови албуми - Walls (2020) и Faith in the Future (2022). Наскоро британецът стартира своето турне, което ще премине през повече от 40 европейски града. Първият концерт бе през август в Хамбург, Германия. Последваха Дания, Норвегия, Унгария, Румъния и др., докато шоуто достигне и София на 18 септември. Феновете могат да очакват с нетърпение хитове като The Greatest, We Made It, Written All Over Your Face и Night Changes, разказват от Fest Team.

Британецът се завърна към музиката миналата есен с първия сингъл от албума – Bigger Than Me. През ноември излезе и албумът, в който музикантът работи с популярни имена като Роб Харви, Майк Кроси, Дан Греч и Тео Хъчкрафт, фронтменът на Hurts. С Faith in the Future младият артист цели да създаде колекция от песни, чието предназначение е да бъдат изпълнявани на концерти на живо.

Сред всички модерни технически заявки и допълнителни екстри, в специалните изисквания на Луи Томлинсън е и желанието той и екипът му да се отдадат на заслужено пица парти веднага след шоуто.