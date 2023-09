Легендата Майкъл Кейн си казва "Сбогом" с актьорството

След дълга, успешна и запомняща се кариера, в която има близо 200 актьорски изпълнения, датиращи от близо век, Майкъл Кейн обяви плановете си да се оттегли от сцената. Според неотдавнашна публикация на The Hollywood Reporter актьорът от "Тенет" планира да сложи край на кариерата си, след като завърши продукцията на предстоящия филм "The Great Escaper".

Носителят на "Оскар" ще участва във филма заедно с покойната Гленда Джаксън, която почина трагично по-рано тази година, пише БГНЕС.

По време на разговор с The Hollywood Reporter Майкъл Кейн се пошегува, че по същество вече е в пенсия, тъй като вече е приключил снимките на "The Great Escaper" и в момента не планира да се появява в други роли. Според IMDb 90-годишният английски актьор все пак ще се появи в предстоящото продължение на филма "Зрителна измама" ("Now You See Me 3"), но все още не е ясно в какъв обем ще бъде ролята му във филма. Съобщението за пенсионирането на Кейн накара много фенове на франчайза да предположат, че появата му във филма ще бъде поднесена изцяло чрез ретроспекции и изтрити сцени, заснети за предишните два филма от франчайза, чиито премиери бяха съответно през 2013 и 2016 г.

Разбира се, сюжетът на "Зрителна измама 3" се пази в строга тайна, а участието на повечето от главните актьори от предишните филми все още не е потвърдено.

Това е в допълнение към продължаващите стачки на WGA и SAG-AFTRA, които заплашват да заключат всяка филмова продукция в обозримо бъдеще, докато ръководителите на AMPTP не се съгласят да се върнат на масата за преговори, за да предложат справедлива сделка на работниците и синдикатите в цялата индустрия. Засега всички признаци сочат, че "The Great Escaper" е последният филм на Майкъл Кейн в неговата почти стогодишна актьорска кариера.