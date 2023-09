"Ролинг стоунс" пускат нова песен с Лейди Гага и Стиви Уондър

Група "Ролинг стоунс" обяви, че в четвъртък ще издаде сингъла "Sweet Sounds of Heaven" с участието на Лейди Гага и Стиви Уондър, съобщи Билборд.

Песента е включена в 26-ия студиен албум на групата "Hackney Diamonds", който е първият с оригинални песни от 18 години. Той е и първият, записан след смъртта на Чарли Уотс.

Get ready for 'Sweet Sounds of Heaven.' https://t.co/NObkaf8UXc — Rolling Stone (@RollingStone) September 26, 2023

Друга песен в новия албум "Bite My Head Off" е с участието на Пол Маккартни на баскитарата. Елтън Джон свири на пиано в "Get Close" и "Live By the Sword".

Две от песните в албума са записани преди смъртта на Чарли Уотс през август 2021 г. и той свири на барабаните - "Mess It Up" и "Live By the Sword".

Албумът, който завършва с кавър на песента на Мъди Уотърс, вдъхновила името на групата, е записан в Лос Анджелис, Лондон, Насау и Ню Йорк. "Hackney Diamonds" ще излезе на 20 октомври. В началото на септември група "Ролинг стоунс" представи първия сингъл от новия албум - "Angry", припомня БТА.