"Жокера" 2 получи 11-минутни овации на фестивала във Венеция, но и лоши отзиви (ВИДЕО)

Музикалният психологически трилър на режисьора Тод Филипс "Жокера: Лудост за двама" получи 11-минутни овации на 81-ия международен филмов фестивал във Венеция. Във филма участват Хоакин Финикс и Лейди Гага. Първите отзиви обаче сякаш не отразяват това.

Хоакин, Лейди Гага и Тод бяха поздравени от развълнуваната театрална публика в Sala Grande, като получиха невероятни 10,5-минутни овации на крака, според информационна агенция ANI. Според доклада, по време на овациите публиката от време на време избухваше във викове "Га-га, Га-га, Га-га!" По време на прекъсванията на скандиранията други възкликваха: "Гага, обичаме те!". Актрисата благодари на феновете, докато им раздаваше въздушни целувки.

During the ecstatic 11-minute #venezia81 standing ovation for #JokerFolieADeux, Joaquin Phoenix had enough clapping and bowed out of the theater at around minute nine. #Joker2 pic.twitter.com/qcEnhTab14