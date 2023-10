Postmodern Jukebox идват у нас с новите си хитове

Те пътуват вече месеци с турнето си Life In The Past Lane Tour, празненство на най-големите хитове на 20-и век. Съчетани са в най-различни състави от музиканти, вокалисти и танцьори, разделени в четири посоки на света.

До пристигането им остават броени дни - ще ги видим на 19 октомври в зала 1 на НДК. В продажба са последните билети.

Всяка седмица кралете на винтижда и техният създател Скот Брадли пускат в мрежата и изпращат по мейл на най-верните си фенове нов аранжимент на някой хит. Нови и нови парчета – все обърнати с хастара съвременни поп хитове, превърнати в бижута от музикални стилове на миналото.

На концерта им в София ще чуем точно тези нови бижута – кавър на “Stayin’ Alive” на The Bee Gees в рагтайм рокабилити стил в изпълнение на пеещия басист Wild Bill. Не пропуснаха да обърнат хита на The Weekend “Die For You” в Джеймс Бонд стил от 70-те. “Bad Habits” на Ед Шийрън върнаха във винтижд духа на 30-те. Стела Катрин Коул изпя “Flowers” на Майли Сайръс в стил джаз и боса нова, достигнала над 3 млн. гледания. И най-новото, излязо преди дни – посмяха да обърнат и емблемата на Depeche „Enjoy The Silcence” в изключителен джаз аранжимент от 20-те.

Всеки път е изненада кои от музикантите идва у нас. Но независимо кой е в състава им – дали емблемата Кейси Ейбрамс, American Idol-а Вон Смит, червенокосата Дени Армстронг…актьорът и музикант Рохелио Дъглас-Джуниър, те винаги така добре се съчетават в уникален състав, че да взривят залите с настоение, каращо публиката да скочи от местата си и да танцува.

А историята на Postmodern е като на кино. Зашеметяващ успех от първия запис в малкия апартамент на Скот Брадли, пуснат в YouTube, до космическите над 1 милиард гледания към днешна дата, с над 6 милиона последователи и над 3 млн. фена във facebook. Също и хиляди напълно разпродадени зали на шест континента показват, че формулата им е успешна.

Елате да ги видите и да почувстваме радостта от музиката на живо – 19 октомври, зала 1 на НДК.