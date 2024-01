За първи път в България - кастинг за Световния шампионат по сценични изкуства на F.I.P.A.S.S.

Доц. Дарияна Куманова е председател на журито в България и представител на международната федерация по сценични и спортни изкуства за страната

Кастинг за Световния шампионат по сценични изкуства на F.I.P.A.S.S. (International Federation of Performers of the Scenic-Sporting Arts), се организира в България за пръв път.

В средата на месец април авторитетно жури ще селектира талантите, които ще представят страната ни на финала в Италия, през месец септември. В журито влизат доказали се имена от българския културен живот, а председател и представител на международната федерация по сценични и спортни изкуства за страната ни е доц. Дарияна Куманова.

"До момента имахме големи успехи на представителите от България," споделя доц. Дарияна Куманова, визирайки Европейското първенство, организирано миналата година- Може да се похвалим с призови места на Елис Бакалова, Антъни Пенков, Димитър Сивиков, Елмира Маринова-EL MA, Богомила Янева…Те станаха победители в различни категории и различни възрастови групи и автоматично се класираха за финалите тази година. Надявам се през април да открием в България и още много зашеметяващи и конкурентни таланти.

Желаещите да се явят на кастинг в категориите: пеене, танци, актьорско майсторство, инструменталисти или пълен пърформанс (включва поне две дисциплини едновременно) вече може да пускат своите заявки на e-mail: [email protected] Заявките трябва да включват описание на участника и видео или аудио с кратка демонстрация на възможностите му. Срокът е до 15 март 2024-та година, а кандидатстващите може да са в различни възрастови групи (6/11 години - 12/15 години - 16/18 години - над 18 години).

Кастинги за Световния шампионат на F.I.P.A.S.S. се организират в 36 държави, сред които Аржентина, САЩ, Мексико, Бразилия, Италия, Северна Македония, Швеция, Гърция. По традиция освен от международното жури, в Рим участниците са наблюдавани и от световни продуценти, режисьори и сценаристи. Организаторите издават, че освен авторитетните купа и медали на F.I.P.A.S.S. най-атрактивните таланти ще получат покана за мастър класове на световно известни артисти, стипендии за професионално обучение, както и конкретни оферти за работни ангажименти.