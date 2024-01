"Опенхаймер" оглави номинациите на наградите БАФТА

Филмът "Опенхаймер", който разказва историята на бащата на атомната бомба Дж. Робърт Опенхаймер, получи 13 номинации за наградите БАФТА на Британската академия за кино и телевизия, съобщиха Ройтерс и Би Би Си, цитирани от БТА.

С 11 номинации за отличията, смятани за британския еквивалент на наградите "Оскар", е "Клети създания".

С по 9 номинации са "Убиците на цветната луна" и "Зона на интерес".

Летният хит и смятан за основен конкурент на "Опенхаймер" - "Барби", получи пет номинации за наградите БАФТА, като със същия брой номинации е и драмата "Солтбърн".

Тричасовата история на Кристофър Нолан "Опенхаймер", която вече спечели осем награди "Изборът на критиците" и пет отличия "Златен глобус", е сред номинираните за най-добър филм. В тази категория са включени също "Анатомия на едно падане", "Останалите" (The Holdovers), "Убийците на цветната луна" и "Клети създания".

"Клети създания" е с номинация за БАФТА и за най-добър британски филм. Сред останалите претенденти в категорията са "Непознати" (All of Us Strangers), "Как да правим секс" (How To Have Sex), "Наполеон", "Старият дъб" (The Old Oak), Rye Lane, "Салтбърн", Scrapper, "Уонка" и "Зона на интерес".

Носителят на отличието за най-добър актьор ще бъде избран измежду Брадли Купър за "Маестро", Колман Доминго за "Ръстин" (Rustin), Пол Джиамати за "Останалите", Бари Киогън за "Солтбърн", Килиън Мърфи за "Опенхаймер" и Тео Йо за "Минали животи".

За най-добра актриса за награда БАФТА са номинарани Фантейжа Барино за "Пурпурен цвят" (The Color Purple), Сандра Хюлер за "Анатомия на едно падане", Кери Мълиган за "Маестро", Вивиан Опра за Rye Lane, Марго Роби за "Барби" и Ема Стоун за "Клети създания".

В режисьорската категория Кристофър Нолан, създателят на филма с най-много номинации за БАФТА "Опенхаймер", ще си оспорва приза с Андрю Хей за "Непознати", Александър Пейн за "Останалите", Брадли Купър за "Маестро", Джонатан Глейзър за "Зона на интерес" и Жюстин Трие за "Анатомия на едно падане". Тя е единствената дама, която е в надпреварата за отличието.

С номинации за най-добра актриса в поддържаща роля са Емили Блънт за "Опенхаймер", Даниел Брукс за "Пурпурен цвят", Клеър Фой за "Непознати", Сандра Хюлер за "Зона на интерес", Розамунд Пайк за "Солтбърн" и Давайн Джой Рандолф за "Останалите".

В категорията за най-добър актьор в поддържаща роля са номинирани Робърт де Ниро за ролята му в "Убийците на цветната луна", Робърт Дауни младши за "Опенхаймер", Джейкъб Елорди за "Солтбърн", Райън Гослинг за "Барби", Пол Мескал за "Непознати" и Доминик Сеса за "Останалите".

"Анатомия на едно падане" е с номинация и в категорията за най-добър неанглоезичен филм заедно с "20 дни в Мариупол", "Минали животи", Society of the Snow и "Зона на интерес".

Номинираните в категорията за най-добър документален филм са "20 дни в Мариупол", "Американска симфония", "Уам!", Beyond Utopia и Still: A Michael J Fox Movie.

С номинации за най-добър анимационен филм са "Момчето и чаплата", "Спайдър-Мен: в Спайди-вселената", "Стихии" (Elemental) и Chicken Run: Dawn of the Nugget.

В категорията за оригинален сценарий са номинирани филмите "Анатомия на едно падане", "Барби", "Останалите", "Маестро" и "Минали животи", а за адаптиран - "Непознати", "Американска литература", "Опенхаймер", "Клети създания", "Зона на интерес".

Наградите БАФТА ще бъдат раздадени на церемония в Кралската фестивална зала на центъра "Саутбанк" в Лондон на 18 февруари. Водещ на шоуто ще бъде актьорът Дейвид Тенант.