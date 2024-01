Край Киев откриха скелети от Средновековието с кофи на краката и пръстени около вратовете

Археолози откриха човешки останки, церемониално заровени с кофи на краката и пръстени около вратовете им в гробище на 1000 години, гласят докладите от откритието. Зловещото откритие е направено в масов гроб, съдържащ над 107 скелета в това, за което се смята, че е било гробище от езическата епоха близо до Киев, Украйна.

Мистериозното място за погребение дава поглед към Средновековието, 1000-те години от европейската история между падането на Римската империя и началото на италианския Ренесанс.

Изследователите открили брадви, мечове, копия, бижута, гривни и останки от храна, като черупки от яйца и пилешки кости, заедно с костите на отдавна забравени хора.

