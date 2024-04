Една от най-старите книги в света отива на търг за поне 2,6 млн. долара (ВИДЕО)

Книга от Египет, написана в зората на християнството и смятана за една от най-старите в света, ще бъде предложена на търг през юни в Лондон, предаде Ройтерс.

Кодексът „Кросби-Шойен“ е написан на коптски език върху папирус около 250-350 г. от н.е. Създаден е в един от първите християнски манастири. Предварителната му оценка е от 2,6 до 3,8 млн. долара според аукционната къща „Кристис“.

„Кодексът е от преходен период, когато папирусният свитък започва да се превръща в кодекс“, каза Юджинио Донадони, старши специалист на „Кристис“ по средновековни и ренесансови ръкописи. „Това, което имаме в тази книга, са най-ранните известни текстове на две книги от Библията“.

Egyptian book, one of the oldest in existence expected to fetch over $2.6 million at London auction https://t.co/OGI5wtt6Fr