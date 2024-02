Барабанистът на Kansas е с тежък инфаркт, аут е от турнето за 50-годишнината на бандата ВИДЕО

Оригиналният барабанист и мениджър на американската рок група Кansas, Фил Ехарт, се възстановява от тежък инфаркт и няма яснота кога ще е в състояние отново да хване палките, съобщиха от групата. Така барабанист на турнето за 50-годишнината на ветераните зад барабаните застава Ерик Холмквист.

Въпреки че не участва в турнето, Фил остава с важна роля в Kansas по време на възстановяването си, като мениджър, какъвто е от 40 години.

Холмквист замести Ехарт на ударните, когато Фил беше болен през 2016 г., а също и по време на рехабилитацията на ръката на Фил през 2022-2023 г. и изнасе първата половина от концертите по време на турнето по повод 50-ата годишнина на групата.

KANSAS 50th Anniversary Tour – Another Fork in The Road продължава на 1 март 2024 г. в Ричмънд, Вирджиния. Групата продължава с концертите, добавяйки още дати за тази година и след това.