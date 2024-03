На 74 почина авторът на песента Hungry Eyes от "Мръсни танци" Ерик Кармен ВИДЕО

Американският поп певец Ерик Кармен, най-известен като автор на хита от 70-те години на миналия век "All by yourself", почина на 74-годишна възраст, съобщиха представители на музиканта.

"С голяма тъга споделяме сърцераздирателната новина за кончината на Ерик Кармен. Нашият сладък, любящ и талантлив Ерик почина в съня си през уикенда", гласи съобщението на уебсайта на изпълнителя.

Кармен написа и песента Hungry Eyes, която стана известна в саундтрака към филма "Мръсни танци".