Принц Хари и Меган Маркъл отвориха дома си за пострадали от пожарите в Лос Анджелис

Докато пожарите в Лос Анджелис продължават да опустошават града, принц Хари и Меган Маркъл демонстрираха съпричастност и активна подкрепа чрез фондацията си Archewell. Двойката направи дарения на дрехи, детски принадлежности и други основни необходими вещи на пострадалите от бедствието и отвори вратите на дома си в Монтесито за близки, които са били принудени да се евакуират, пише Hello.

Освен материална подкрепа, Хари и Меган са активни и в дългосрочната подкрепа за най-засегнатите общности. Чрез Archewell Foundation те проучват възможности за доброволческа дейност и подпомагане на хората с ментални травми вследствие на бедствието.

