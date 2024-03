Осъществи се 40-годишната мечта на Франсис Форд Копола - показаха проекта "Мегалополис"

След 40 години най-мащабният проект и мечта на Франсис Форд Копола е завършен и показан пред първите си зрители.

"Мегалополис" бе показан в IMAX формат в киносалона Universal CityWalk в Лос Анджелис. Публиката бе отбрана - дистрибутори, които Копола се надява да купят правата за разпространение на "Мегалополис", но и редица звезди на седмото изкуство и приятели на режисьора: Анджелика Хюстън, Никълъс Кейдж, Анди Гарсия, Ал Пачино, Джон Фавро, Дарън Аронофски, Спайк Джоунзи, Роджър Корман, както и членовете на актьорския състав Шая Лабъф и Талия Шайър (сестра на режисьора).

Надали по-мащабен (видно и по името) и по-рискован проект е правен през 2024 г. от "Мегалополис" - епоса-мечта на Франсис Форд Копола, който премина през огън, вода и вино за реализацията му, пише в. Сега.

FRANCIS FORD COPPOLA'S MEGALOPOLIS screened for 300 guests in L.A. The film received a standing ovation, with a visibly moved Coppola trying to hold back tears.



A person in attendance tells me, "It's startling, not like any movie that's out there"