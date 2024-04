Почетна "Златна палма" ще бъде връчена на Джордж Лукас в Кан

"Бащата" на сагата "Междузвездни войни" - Джордж Лукас, ще получи почетна "Златна палма" на 25 май на закриването на 77-ия Международен филмов фестивал в Кан, предаде АФП, позовавайки се на организаторите.



"Кинофестивалът в Кан винаги е заемал специално място в сърцето ми", каза Лукас в изявление. "Бях изненадан и очарован, когато първият ми филм, THX 1138, беше избран да бъде прожектиран на Кроазет през 1971 г. Оттогава съм се връщал на фестивала няколко пъти като сценарист, режисьор и продуцент. За мен е истинска чест това специално признание, което означава толкова много за мен", коментира приза той.

George Lucas will receive the Honorary Palme d’or at the 2024 Cannes Film Festival.



“Cannes has always held a special place in my heart,” he says. “I was surprised and elated when my first film, 'THX-1138,' was selected to be shown in a new program for first time directors… pic.twitter.com/kgR4i9r9fY