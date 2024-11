Покойният Куинси Джоунс бе удостоен посмъртно с почетен „Оскар“ на емоционална и изпълнена със звезди холивудска гала вечер.

Златни статуетки получиха и продуцентите на филмовата поредица „Джеймс Бонд“.

Титанът на американската музикална индустрия Джоунс почина от рак на панкреаса на 91-годишна възраст само две седмици преди да получи една от престижните награди на Академията за цялостно творчество на наградите „Governors Awards“, пише БГНЕС.

Дъщеря му, актрисата Рашида Джоунс, прие „Оскар“-а, като каза на публиката, че легендарният продуцент е бил „развълнуван да присъства тази вечер“.

„Той често казваше: „Живей всеки ден така, сякаш е последният ти, и един ден ще се окажеш прав“. И той го направи... най-добрия, най-красивия живот“, каза тя под бурните овации на публиката.

