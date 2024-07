Васил Петров отбелязва 30 години в музиката с турне Best of през август

За да отбележи своите 30 години в музикалния свят, Васил Петров е подготвил за почитателите на романтичната музика специална вълнуваща програма The Best of Васил Петров е една от емблемите на българския джаз, но не само. Включени са избрани песни от широкия му репертоар, поднесени по неговия неподражаемо елегантен маниер, с мащабна оркестрация с джаз нюанси, заедно с Врачанската филхармония с диригент Христо Павлов.

Снимка: EvroSound

Концертите започват от Варна на 9 август от 21:00ч. на летния театър, част от програмата на Варненско лято, 10 август в Каварна, 11 август – Попово, 12 август – Велико Търново, 13 август – Сливен, 14 август – Кърджали, 15 август – Черноморец, 16 август – Несебър, 17 август – Бургас, 18 август – Поморие, 19 август – Свети Влас, амфитеатър „Арена“ и 1 септември – Пловдив на Античния театър, където открива есенния сезон на изкуствата.

Снимка: EvroSound

В програмата на концертите са любимите песни на Васил Петров от различни негови албуми, като за първи път ще има и поредица от латино теми (Besame mucho, Quando, Quando, Quizas Quizas Quizas), както и познатите и обичани, но в напълно нови аранжименти авторски „Другият“ и „Подслон в дъжда“, поп класиките Killing me softly, Can`t take my eyes off you, френската класика на Мишел Легранд I will wait for you, някои от знаковите песни на Бийтълс като Yesterday, Michelle, рок класиката Soldier of fortune и евъргрийните на Франк Синатра – My Way, Fly me to the moon, Strangers in the night, New York, New York и още много други теми от 14-те му албума записани през годините.

Снимка: EvroSound



Специален гост в програмата е цигуларката с многобройни награди от международни конкурси Зорница Иларионова. Тя ще партнира на Васил Петров в няколко песни и ще представи класически и филмови теми, отличени с награди Оскар.

За джаз линията се грижат Йордан Тоновски (пиано), Христо Минчев (бас) и Кристиан Желев (барабани).

Турнето The Best of Васил Петров обещава да бъде незабравимо изживяване за всички любители на музиката, които ценят изтънчения вкус и елегантността на джаза!

Снимка: EvroSound