Джаз легендата Васил Петров идва на 1 септември в Пловдив с The Best of – 30 години в музиката

Снимка: EvroSound

Тази година Васил Петров отбелязва своите 30 години на сцена. Време, за което се е превърнал в една от емблемите на българския джаз и го отбелязва с голям концерт на Античния театър в Пловдив на 1 септември от 21:00ч.



През 1994г. Васил Петров грабва първите награди за хит на годината, албум на годината и певец на годината на “Златен Орфей”, едноименния и най-престижен фестивал, който се е провеждал някога в България. Тези награди дават тласък на кариерата му, която продължава вече три десетилетия в България и чужбина. Българските му хитове Подслон в дъжда и Другият, с които печели сърцата на публиката ще чуете в нова версия и симфоничен аранжимент написан от Ангел Заберски младши. В програмата са още хитовете на Франк Синатра, поп, рок, евъргрийни и джаз балади, песни част от албумите му през годините ще чуете на 1 септември на Античния театър в Пловдив. На сцената с него са Симфониета-Враца с маестро Христо Павлов, брилянтната цигуларка Зорница Иларионова, която ще му партнира в няколко песни и представя класически и филмови теми, отличени с награди Оскар. Джаз линията държат музикантите Йордан Тоновски(пиано), Кристиан Желев (барабани) и Христо Минчев(бас).

Снимка: EvroSound



С концерта The best of Васил Петров - 30 години в музиката ще бъде открит Есенен салон на изкуствата в Пловдив. Концертът е финал на неговото национално турне, което стартира от Летния театър във Варна и въпреки травмата на крака си легендарния певец реши да изпълни планираните 11-сет концерта във Варна, Каварна, Попово, Сливен, Черноморец, Кърджали, Велико Търново, Бургас, Поморие, Карнобат и Свети Влас, което премина с поредица от бисове и възторжени аплодисменти и завърши на 1 септември в града на тепетата.



На Античния театър ще чуете на живо Васил Петров в акомпанимент на 45 симфоници и джаз трио Подслон в дъжда, Другият, Killing me softly, Can`t take my eyes of off you, френската класика на Мишел Легранд I will wait for you, някои от знаковите песни на Бийтълс като Yesterday, рок класиката Soldier of fortune, I was made for loving you на КИС, евъргрийните на Франк Синатра – My Way, Fly me to the moon, New York, New York и още много други теми от 14-те му албума записани през годините.

Реализира се от агенция „Антракт” с финансовата подкрепа на Община Пловдив. Събитието е част от Културния календар на Пловдив и Есенния салон на изкуствата.