Кинофестивалът във Венеция се готви да посрещне Анджелина Джоли във филм за Мария Калас

Анджелина Джоли се превъплъщава в образа на прочутата оперна певица Мария Калас във филм, чиято световна премиера е днес на кинофестивала във Венеция, съобщават Асошиейтед прес и АФП, цитирани от БТА.

"Мария" е сред 21-те филма, включени в конкурсната програма.

Анджелина Джоли е играла зла кралица, военен кореспондент, хакер, международен шпионин и социопат, а сега добавя към филмовата си биография и оперна певица.

При това не коя да е оперна певица - Джоли е в ролята на легендарното сопрано Мария Калас в новия филм на чилийския режисьор Пабло Лараин.

Starring Academy Award winner Angelina Jolie, Maria is a creative imagining and a psychological portrait of Maria Callas. The film takes place in the ’70s near the end of Callas’ life. A story about a woman that lived from the ’20s to ’70s, a woman who burned her voice, her life,… pic.twitter.com/zRr0fht7eB