Най-мащабната фалшификация на българската история през последните 20 години - разкрита

Серийна фалшификация на български и световни исторически артефакти беше разкрита вчера на публична пресконференция в БТА. Обектът на разследване се явява поредицата книги „Тракийското Писмо Декодирано“ с автори Стефан и Цветан Гайд, както и сборниците „Тракийските Послания“ и „Тракийските Хроники“, със същите автори/съставители.

Организаторите изкараха данни за серия умишлени фалшификации в преводите на редица неолитни артефакти, както и в Бохарската коптска Библия, представена в гореспоменатите книги като Библията на бесите (древно тракийско племе). Бяха предоставени и сведения, показващи липсата на историческа автентичност на книги от „Тракийските Послания“ и „Тракийските Хроники“.

„Искаме да алармираме българската общественост за опасността от насажданата от книгите доктрина и псевдокултура, имащи двойна цел – от една страна, въвличане на неподозиращи родолюбци в култа на „Тракийската Църква“, за който периодично са сигнализирали и членове на Българската православна църква, а от друга - позициониране в политическото пространство на главните пропагандатори на доктрината - Цветан Гайд (Гайдарски), Натанаил Гайд (Георгиев) и Георги Гайд (Георгиев).“ - споделиха организаторите Боряна и Тодор Йотови.

Причина за пресконференцията е нарастващата вълна на пропаганда, осъществявана чрез свързани организации като „Богари Медия“ и „Академия Орфика“ и техният продукт - „Фестивал Тракийски Мистерии“, промотиращи се като „възстановяващи“ древната ни култура чрез различни постановки, базирани на разобличените псевдооткрития, които, особено през последните две години, успяват за завлекат в заблуда редица държавни институции и управители на обекти от национално значение.

Доказателства за подмяната може да се видят във видеото:

Българската общественост се алармира, че зад тази опаковка стои култ, който безапелационно подменя изконни ценности, въвежда членовете си в състояние на неспособност за отделяне на фактология от индоктринация, налага безотчетни парични дарения, и очаква „верността“ на каузата да бъде засвидетелствана чрез поверяване на децата, още непълнолетни, на индоктринация от страна на лидерите на култа.

„Истинското ни историческо наследство е богато, също както и културното, духовно и цивилизационно първенство на нашите предци. То няма нужда от измислици и манипулации. Можем обаче да го опознаем чрез истинна наука и богооткровение.

Христовото благовестие няма нужда от фалшифицирани артефакти, за да бъде живо и деятелно. Христовите заповеди нямат нужда от фалшиви фигурки и обекти на поклонение, за да бъдат доказани като истинни. Христовото последование и себеотдаване нямат нужда от фалшифи каузи. Псевдопророците, обаче - имат.“ - заключиха Боряна и Тодор Йотови.

Боряна Йотова допълни: „Длъжни сме да разкрием тази спекулация, най-малкото защото сме били съучастници, макар и неволно. Преди двадесет години бяхме пленени от чистотата, братолюбието и искреното търсене на Истината в общността, тогава още издънка на Протестантска църква. Отвътре човек не може и не иска да забележи, че постепенно се прокрадват все по-груби нередности. Макар и да сме изучавали бохарския език в продължение на почти десет години, настанената отвътре „аура“ не ни позволяваше да подложим на съмнение „откритията Гайд“, още повече да ги верифицираме. Когато през последните 3-4 години се натрупаха явни злоупотреби на всяко ниво, ние поискахме възможността или да възстановим реда, или да се оттеглим, и бяхме безпрекословно линчувани. В последната година направихме независими проучвания на всяко твърдение, изнесено в книгите на Гайд, част от които представихме днес. Останалите ще бъдат публикувани в книгата ни „МЕСОУРЕ – Неолитният Символ на Вяра и Новозаветният Архе-Език“. Това е минималното, което сме длъжни да направим – за приятелите ни, които все още са там, и за българското общество.“

Кои са организаторите на пресконференцията:

Боряна Рачева-Йотова е създател на първата българска глобална fintech компания – ФинАналитика, и има над 20 години опит в създаването на софтуерни продукти и решения за управление на риск и финансови портфейли. В последните 7 години е била Старши Вицепрезидент в мултинационална компания. В тази си роля, тя ръководи продуктите и решенията в областта на риска и математическите аналитики, което включва математическо проучване, разработка на продукти и бизнес стратегия. Понастоящем стартира нов проект в областта на финансовите пазари и DLT/Blockchain. Боряна Рачева-Йотова е съавтор на седем патента и автор на публикации във водещи световни издания за финанси и математически науки. През 2018 година е наградена от Уотърс Технолъджи като Риск професионалист на годината, на база на постиженията си в областта на създаването на софтуерни решения за управление на риска и превеждането на последните академични открития в практически приложения, за да се отговори на нуждите на практикуващите във финансовата индустрия. Боряна Рачева-Йотова е Магистър по Статистика и Вероятности от Софийския Университет и Доктор на Науките от Университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен.

Боряна е и дългогодишен изследовател в областите сравнителна религия, лингвистика и културна антропология, съавтор на първата българска книга за вдъхновението „Йероглифите на Вдъхновението говорят от Тракия“, 2012.

Тодор Йотов е предприемач, ментор и лектор в технологични, бизнес и обществени формати, и инициатор на благотворителни и обществени инициативи за споделяне, образование и култура. С последните си стартъпи създава иновативни продукти за взаимодействие между човека и технологиите, мултимедия, DLT/Blockchain FinTech, AI творчество и информационна сигурност. Тодор е съ-изобретател на портфейл от технологии за киберсигурност и на методология, позволяваща създаването на уникални индивидуално персонализирани системи за защита и комуникации в среда, белязана от Изкуствен Интелект и квантова трансформация. Управлява издателство на детско онлайн съдържание за промотиране на ранен контакт с литературата и изкуствата, естетика и безопасност в общуването в електронна среда, и достъп до образци на културното и литературно наследство. Тодор има магистърска степен по финансов инженеринг от Hector School of Engineering and Management, University of Karlsruhe, бакалавърска степен по бизнес администрация от Софийския университет и магистърска степен по сценични изкуства.

Тодор е дългогодишен изследовател в областите Богословие, лингвистична и социално-културна антропология, и съавтор на първата българска книга за вдъхновението „Йероглифите на Вдъхновението говорят от Тракия“, 2012.