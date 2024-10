Бившият мъж на принцеса Лея, Пол Саймън, стана на 83

Американският музикант Пол Саймън навърши 83 години.

Той е роден на 13 октомли 1941 г. в Нюарк, САЩ и става известен в музикалния свят най-напред като част от дуета "Саймън и Гарфънкъл", след което утвърждава името си със самостоятелни изяви.

По време на сътрудничеството с Арт Гарфънкъл Пол Саймън пише повечето от песните, включително три, изкачили се до първа позиция на американските класации на сингли: „The Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“ и „Bridge Over Troubled Water“.

Дуетът се разделя през 1970 г. и Саймън започва успешна соло кариера, като през следващите пет години записва три албума, високо оценени от критиката.



Той е носител на много награди като част от дуета Саймън и Гарфънкъл, включително 12 награди Грами, три от които са за албум на годината („Bridge Over Troubled Water“, „Still Crazy After All These Years“ и „Graceland“). През 2003 г. получава и Грами за цялостно творчество. Песента му „Mrs. Robinson“ от филма „Абсолвентът“ е в първата десетка в класацията „100 песни за 100 години“ (на английски: 100 Years 100 Songs) на Американския филмов институт.

Саймън има три брака, като последният му с Еди Брикел е в сила от 1992 г. Преди това музикантът е бил съпруг на Пеги Харпър от 1969 до 1975 г. и на актрисата Кари Фишър, останала завинаги с ролята си на принцеса Лея от "Междузвездни войни", за шест месеца между 1983-1984 г. От Брикел Саймън има три деца, както и едно от първата си съпруга.