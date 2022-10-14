Кой има имен ден днес, 14 октомври 2024 г. Честито!

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Риби (20.02 - 20.03) Не сте особено вдъхновени от новата работна седмица. Ще имате желание просто да избягате и да се занимавате с нещата, които ви вълнуват. Малко трудно ще е да го направите, но поне опитайте.

Водолей (21.01 - 19.02) Ще изпитвате някаква неясна вина и задължение към околните, ще отделяте много време за решаване на чуждите проблеми. Ден за размисъл и самовглъбение, само че ще трябва някак да го съвместите с ежедневните си задължения.

Козирог (23.12 - 20.01) Фокус на днешния ден ще е собствената ви особа (нищо по-различно от обикновено) и по-специално имиджа, който имате. Ще разберете нови неща за самите себе си и естествено – няма да бъдете разочаровани.

Стрелец (23.11 - 22.12) Ще се вълнувате предимно от парични въпроси. Така или иначе това е съществено затова отделете нужното внимание. Ще сте склонните да преценявате и анализирате обстановката, но това може да ви е само от полза.

Скорпион (24.10 - 22.11) Много динамично начало на седмицата. Чакат ви доста срещи и разговори. Всъщност това дори ще ви радва. Все пак гледайте да свършите и някоя работа междувременно.

Везни (24.09 - 23.10) С мисли за почивка започвате седмицата, но е добре да ги трансформирате в по-практични. Не правете нещата формално, а подхождайте творчески към нещата. Направете нещо специално за семейството си, покажете им, че държите на тях.

Дева (24.08 - 23.09) Ще се чувствате добре днес – изпълнени със сили и най-вече с желание за действие, но то ще е насочено по-скоро към ваши лични неща, отколкото към служебните. Бъдете спонтанни и няма да съжалявате.

Лъв (24.07 - 23.08) Ще ви вълнуват най-вече лични неща – собствените ви настроения и чувства ще определят и поведението ви. Сами знаете, че това не е най-добрия начин да се представите пред обществото. Е, една приятна изненада ще ви накара да се чувствате единствени и неповторими, пък и вечерта ще ви предложи доста вълнуващи преживявания…

Рак (22.06 - 23.07) Днес денят е за сериозна работа, но това няма да ви тежи. Ще успеете да сложите ред не само в своите неща, но и в тези на колегите си. Вечерта посветете на един любим човек. Приятна изненада ще поддържа настроението ви през целия ден приповдигнато.

Близнаци (22.05 - 21.06) Днес ще ви е малко трудно да действате, защото всяко ваше действие ще среща съпротива у околните. Можете да промените нещата, само трябва да се опитате да сте по-дипломатични.

Телец (21.04 - 21.05) Денят е подходящ за сериозна работа, особено ако става дума за сметки, изчисляване и други подобни. Вечерта може да си позволите някои дребни удоволствия – да побъбрите на воля и да понапазарувате това-онова лично за вас.