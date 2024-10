На 66 почина първият фронтмен на Iron Maiden Пол Ди’Ано ВИДЕО

Първият вокал на легендарната британска хевиметъл банда IRON MAIDEN Пол Ди'Ано е починал в дома си в Солсбъри на 66 години, предаде blabbermouth.net.

Роден в Чингфорд, Източен Лондон на 17 май 1958 г. като Пол Андрюс, той е фронтмен на групата между 1978 и 1981 г. Пол участва в първите ѝ два албума - "Iron Maiden" и "Killers".

След напускането му той имаше дълга кариера с BATTLEZONE и KILLERS, както и множество солови албуми и участия като гост музикант.

Снимка: YouTube

Въпреки че през последните години имаше от тежки здравословни проблеми, които го поставиха в инвалидна количка, Пол продължи да забавлява феновете си по целия свят, като натрупа над 100 концерта от 2023 г. насам.

Първият му ретроспективен албум в кариерата, "The Book Of The Beast", беше издаден през септември 2024 г. и включва акценти от записите му след напускането на IRON MAIDEN.

Преди по-малко от два месеца Пол Ди'Ано сподели за лечението си, две години след като претърпя сериозна операция на коляното в Хърватия. Той каза на SDTV - Stonedead Festival: „Подобрявам се адски много. Единственият проблем е, и ми е тъжно да го кажа, в моята собствена страна, това е парче лайно тук /в Обединеното кралство/ - NHS /Националната здравна служба/.

Пол също разсъждава за скорошната си среща с певеца, който го замести в IRON MAIDEN, Брус Дикинсън, в Хърватия. Брус, който промотира новия си солов албум „The Mandrake Project“, свири с групата си на 13 юли в Загреб, където Ди'Ано беше на лечение след операция на коляното.

Пол каза: "Всички си мислят, че сме се мразили, но това са глупости. Познаваме се от времето, когато той беше в SAMSON и всичко между нас е наред."