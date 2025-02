Роберто Фонсека на SoFest 2025

Фурор сред феновете на SoFest!

Меломаните ще имат рядката възможност да изпитат наелектризиращото шоу на Роберто Фонсека на живо!

Фонсека избра, като част от турнето си, през 2025-та пролетното издание на култовия фестивал SoFest. През последните години той получи висока оценка за сцена, на която се реализират стойностни международни проекти. Благодарение на това, на 11-ти май, в Sofia Live Club Фонсека ще представи за първи път своя квартет, именно на SoFest Spring.

От ранните си дни, като изключителен талант в култовата кубинска група Buena Vista Social Club®, до превръщането му във водеща сила в съвременната латино музика, Фонсека завладява публиката по целия свят. Неговият новаторски подход му носи номинации за GRAMMY® и го превръща във визионер с глобално влияние. Изпълненията му завладяват със своята разтърсваща импровизация, дълбока емоционалност и чувствено сливане на джаз, афро-кубински ритми и глобални влияния.

Със старта на европейското си турне, световно известния пианист, композитор и музикален директор пусна дългоочакваната си Tiny Desk Session, която вече е достъпна в YouTube. В нея, Роберто Фонсека представя завладяващ сет, който има дълбоко лично значение, тъй като е посветен на паметта на любимата му майка Мерседес Кортес Алфаро (1943–2025) - May your light shine wherever you may be!

На сцената на SoFest Spring кубинският джаз маестро, заедно с легендарния Андрес Коайо, перкусионист от Buena Vista Social Club®, Рули Ернандес - барабани и Фелипе Кабрера - бас гарантират едно незабравимо музикално пътешествие.

Независимо дали сте дългогодишен почитател на Роберто Фонсека или откривате музиката му за първи път, това е концерт, който не трябва да се пропуска!

SoFest 2025 ще изненада с още български и световни изпълнители и премиерни спектакли.

Очаквайте!

За повече информация може да посетите сайта на SoFest - https://sofest.art/ , страницата на фестивала във фейсбук - https://www.facebook.com/SoFestSofia/ и инстаграм - https://www.instagram.com/sofest_sofia/.

SoFest 2025 преминава под патронажа на Министерство на културата и на кмета на Столична община - Васил Терзиев.