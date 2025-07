“Първата дама на джаза”, пяла с Рей Чарлз и Франк Синтра, почина на 97-годишна възраст

Джаз легендата Клио Лейн, известна със стила си на пеене скат, почина на 97-годишна възраст, предадоха ДПА и Асошиейтед прес.

Наричана "Първата дама на джаза", тя е водеща фигура на британската джаз сцена заедно с покойния си съпруг - саксофониста Джон Данкуърт, в продължение на много години, пише БТА. Лейн работи с Рей Чарлз и Франк Синатра.

От благотворителна организация и концертна зала "Стейбълс", основани от Клио Лейн и Джон Данкуърт, обявиха, че са "силно натъжени" от новината, че "една от нейните основателки и почетен президент - Клио Лейн, е починала".

"Клио беше забележителна изпълнителка, обичана от публиката по целия свят. Нейната ангажираност да осигури на младите хора достъп до великолепна музика и музикално образование ще продължи чрез работата на "Стейблс", каза Джон Мидоукрофт, председател на организацията.

Съпругът на Лейн - саксофонистът Данкуърт, която беше стълб на британската джаз сцена в продължение на повече от 50 години, почина на 82-годишна възраст през 2010 г., припомня ДПА.

Бащата на Клио Лейн е от Ямайка, а майка ѝ е британка. От малка започва да пее у дома заедно с баща си.

С Данкуърт се женят през 1958 г., работят с някои от най-големите имена в музикалния бранш. През 1961 г. Клио Лейн постига успех в британската класация с песента You'll Answer To Me, припомня ДПА.

"На тригодишна възраст вече пеех, защото в нашето семейство всички пееха и се забавлявахме. Така че от много ранна възраст мечтаех” за музикална кариера, разказа Лейн преди време пред Прес асосиейшън. “Когато написах автобиографията си, осъзнах, че в някои отношения тя е като приказка за Пепеляшка. За мен най-прекрасното е, че… пея и пея на възрастта, на която съм сега. Това е най-хубавото".

#RIP Dame Cleo Laine - a true jazz great and so much wonderful music and memories. Here she is back in 1995 with John, the band and a Duke Ellington classic... pic.twitter.com/5iifddRoDx