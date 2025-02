"Мечти" спечели наградата "Златна мечка" за най-добър филм на "Берлинале"

"Мечти" на норвежкия режисьор Даг Йохан Хаугеруд спечели спечели наградата "Златна мечка" за най-добър филм на 75-ото издание на "Берлинале", предадоха ДПА и Ройтерс, цитирани от БТА.

Филмът разказва за млада жена, която се влюбва в своя учител, но чувствата на 17-годишната Йохана не са споделени. Мотивирана от своите майка и баба, тя превръща мечтите и сърдечната си драма в роман. "Мечти" (Dreams (Sex Love) е третата част от трилогията на режисьора Даг Йохан Хаугеруд, която е посветена на любовта и сексуалността. Другите два филма от нея са "Секс" и "Любов".

Наградите обяви международното жури на "Берлинале", председателствано от американския режисьор Тод Хейнс. "Филмът разтърсва с проницателната си интелигентност и внезапните, изумителни моменти на откровение", каза той, цитиран от Ройтерс.

Winners at the 2025 Berlin Film Festival #Berlinale2025:



Golden Bear for Best Film: DREAMS, Dag Johan Haugerud

Silver Bear Grand Jury Prize: THE BLUE TRAIL, Gabriel Mascaro

Silver Bear Jury Prize: THE MESSAGE, Iván Fund

Silver Bear for Best Director: HUO MENG, Living the Land… pic.twitter.com/bw1TTpUR5G